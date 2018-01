Ossinovski Skinest Raili altkäemaksukaasust hakatakse arutama Eestis

Läti kohus otsustas esmaspäeval, et eraldab Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Rail altkäemaksukaasuse Läti raudtee endise juhi Uģis Magonise altkäemaksu asjast ja saadab Skinesti kriminaalasja Eesti kohtutele arutamiseks, samas Ossinovski enda üle jätkatakse kohtupidamist Läti kohtus, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Skinest Raili esindaja taotles esmaspäeval kohtult Eesti ettevõtte kohtuasja eraldamist Magonise altkäemaksu asjast, sest tema sõnul võimaldavad Läti seadused välismaa juriidiliste isikute üle kohut pidada vaid nende päritoluriikides.

Skinesti kaitsja märkis samuti, et Skinest Raili kohtuasja arutamiseks on vaja kohtusse kutsuda vähemalt 12 tunnistajat, kes on Eesti kodanikud ja Skinest Railis on vaja läbi viia audit, mida saab vaid Eestis teha.

Limbazi kohtu kohtunik rahuldas Skinest Raili esindaja taotluse, siiski otsustades taas mitte rahuldada Skinest Raili omaniku Oleg Ossinovski samasisulist taotlust, viia ka temaga seotud kohtuasi üle Eestisse.

