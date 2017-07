Ossinovski suhkrumaksust: mis seal ikka, jõustumist tuleb nüüd lihtsalt edasi lükata

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles Ärilehele kommentaariks presidendi otsusele magusamaksu mitte välja kuulutada, et nüüd peab riigikogu seadust uuesti analüüsima. Ta rõhutas, et punkti, mida president eelnõule ette heitis (erandi tegemine laevadel-lennukitel müüdavatele magusjookidele) polnud sees ka valitsuse ettepanekus, vaid tekkis sinna hiljem riigikogu komisjonis.

"Riigikogu peab analüüsima, kas võtta vastu seadus ikkagi samal kujul või presidendi viidatud erand sealt eemaldada. Sellisel juhul saab president selle kas välja kuulutada või riigikohtusse minna. Ma eeldan, et president läheb sel juhul kohtusse ja nüüd on riigikogu teha, kas venitada seaduse vastuvõtmist ja vägikaigast vedada," rääkis Ossinovski.

"Minu arvates oleks mõistlik see erand sealt lihtsalt eemaldada," lisas minister. "Ehk on selleks ajaks kätte saadud ka riigiabi loa vastused." Ossinovski viitas siin riigi taotlusele, mis esitati Euroopa Komisjoni ja millega tahetakse jätta maksu alt välja loodusliku suhkruga toodete tootjad.

President Kersti Kaljulaid ei kuulutanud täna välja magustatud joogi maksu seadust ning saatis selle tagasi riigikogule uuesti arutamiseks ja otsustamiseks.

Presidendi sõnul toetab ta maksuga seatud eesmärki suunata inimesi vähem suhkrut tarbima, kuid, magustatud joogi maksu seaduse §10 p 8 kohaselt on maksust vabastatud ka need joogid, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale kaasamüümiseks. "Sellise regulatsiooniga annab seadusandja alusetu eelise ühele sektorile ning see ei ole kooskõlas põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega," ütles riigipea otsust allkirjastades.