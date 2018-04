Ossinovski tahab teha töövõimetoetuse palgast sõltumatuks

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski tahab minna koalitsioonipartnerite jutule ettepanekuga muuta seadust nii, et osalise töövõimega inimese töövõimetoetuse summa ei sõltuks töötasu suurusest.

Hiljuti Haapsalut külastanud Ossinovski rääkis Lääne Elule, et eelmisel aastal alanud tööhõivereformi rakendamise käigus on ilmnenud probleem, mille kõrvaldamiseks tuleb teha üks seadusemuudatus.

„See on riigieelarvele päris suur rahaline kulu, aga ma arvan, et see oleks õiglane samm,” ütles Ossinovski.

Küsimus puudutab osalise töövõimega inimeste töövõimetoetust – kui inimese töötasu ületab kasvõi kriipsu võrra teatud summat, siis toetus väheneb. 1. aprillist, kui toimus iga-aastane sotsiaaltoetuste indekseerimine, on selleks summaks 1144,80 eurot, mis on 90kordne töövõimetoetuse kehtiv päevamäär.