Ajakirjandus ei viitsinud minu ettepaneku sisusse süveneda, aga sina, Carri Ginter, oleksid ikka võinud. Kindlasti oled sa EL-i õiguses minust pädevam, aga sinu poolt osundatut tean ma väga hästi. Üldiselt ei kipu ma avalikult millestki rääkima, kui ei ole asja endale selgeks teinud.

1) isiklikuks tarbeks võib tuua alkoholi üle piiri ELis ükskõik mis kogustes, kui inimene transpordib seda ise;

2) alates piirmäärast 110/90/20/10 võib inimeselt nõuda tõendust, et need kogused on isiklikuks otstarbeks, alla selle peab maksuamet tõestama, et nad seda ei ole.

3) MTA on tuvastanud viimase poole aasta jooksul, et on teatud hulk sõidukeid, kes ületavad piiri väga sagedasti ning toovad Eestisse suurtes kogustes alkoholi.

4) nende puhul on alust arvata, et üle toodud alkohol ei ole isiklikuks otstarbeks, vaid seda müüakse edasi kas käest kätte või toitlustusettevõtetes.

5) mitteisiklikuks otstarbeks toomine on seadusevastane.

6) riigile ja ühiskonnale teadaoleva seadusevastase käitumise ignoreerimine on moraalirisk.

7) maksuametil on kõik juriidilised ja sisulised võimalused selleks, et ebaseaduslikku alkoholivedu takistada ja teo toimepanijat karistada.

8) seda tuleks teha.