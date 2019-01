OTSE ÄRILEHES | Kunstiakadeemia lahendused, mis muudaks elu kosmosekeskuses inimsõbralikumaks

Esitlusele tulevad uuenduslike toodete ja teenuste kontseptsioonid, prototüübid ja valmislahendused, mis näitavad uusi arengusuundi kosmosetööstuses, transpordis, pakiveos ja mujalgi. Disainipäeva lõpus kuulutatakse välja Abakhan Creative Award laureaat.

Avaettekande teeb Ott Vatter (e-residentsuse programmi asejuht), kes tutvustab ühisprojekti arenguid, milles EKA interaktsioonidisainerid teevad kaastööd e-residentsuse teenuse kasutajakogemuse parendamiseks.

Päeva tuumiku moodustavad kaheteistkümne ettevõtluskoostöö esitlused, mille kallal on EKA disainiteaduskond ning Design & Technology Futures (EKA ja TalTech’i ühisõppekava) viimase aasta jooksul töötanud. Esitlusele tulevad koostööprojektid Šveitsi Kosmosekeskusega, millega pakutakse lahendusi pikemate kosmosemissioonide elu-olu inimsõbralikumaks muutmisel. Kuidas vältida astronautide vaimseid probleeme pikkade lähetuste puhul, kus inimkeha tavapärane ööpäeva rütm on segi pööratud? Kuidas võiksid välja näha uut tüüpi kosmose sportmängud, et kaaluta olekus oma keha treenida?

Koostööprojekti ühe eestvedaja Janno Nõu (EKA ja TalTech’i õppejõud) sõnul on kosmosekeskus uuenduslike lahendustega väga rahul kuna need loovad pragmaatilisele kosmosetööstusele täiesti teistsuguse lähenemise. Kuubaasi tehnoloogiat hakatakse arendama astronautide vajadustest lähtuvalt, mis on pikematel kosmosemissioonidel üheks võtmeelemendiks. Projekt kulmineerub suvel Šveitsis, kus demonstreeritakse juba insenertehnilisi lahendusi.