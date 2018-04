OTSE | Ärileht teeb otseülekande toiduliidu aastakonverentsilt

14.30 Mis on tööandjabränding?, tööandja turundus- ja värbamisagentuur Brandem tegevjuht Marie Evart

15.00 Tervislik paus, toodete degusteerimine

15.30 Toodete reformuleerimisest suhkru ja soola näidetel, AS Santa Maria juhatuse esimees Rainer Tammet ja AS Orkla Eesti turundusdirektor Anne Tääkre

16.00 Diskussioonivoor: Kuidas tagada Eesti toidu jätkusuutlikkus aastaks 2043?

Osalejad: Olle Horm (Atria Eesti AS), Ülo Kivine (Saaremaa Piimatööstus AS), Pille Pokk (Sangaste Linnas AS), Illar Lemetti (Maaeluministeeriumi kantsler), moderaator Katre Kõvask

16.50 Lõppsõna ja kokkuvõte