OTSE | Eestis tegutsev Versobank kaotas seadusnõuete rikkumise tõttu tegevusloa, panga tegevus peatatakse

Euroopa Keskpank tunnistas täna Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobanki krediidiasutuse tegevusloa. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Panga juht on Aivo Adamson ning pangal on 5600 klienti, kellest 2000 on Eesti residendid.



Selleteemaline pressikonverents algab kell 16.00.

SEB ja Swedbank on nõus maksma hüvitised välja, kuid Tagatisfond on vastavad protseduurid teinud. "Rõhutan, et Versobanki hoiustajad ei pöörduks enne seda agentpankade poole," ütles Tagatisfondi juhataja Riin Heinaste.

Hoiustajaid hakatakse teenindama 6 kontori kaudu, vastav informatsioon on leitav FI ja Tagatisfondi veebilehtedelt. Hoiused püütakse välja maksta 17 tööpäeva jooksul alates otsuste tegemisest. Likvideerijad võtavad hoiustajatega ühendust.

Versobank oli seotud mõlema "Laundromati" skandaaliga

Kilvar Kessler sõnas pressikonverentsil, et Versobankis toimunud hoolsuskohustuse rikkumiste tõttu sai võimalikuks Versobanki klientide osalemine Laundromatides ja kolme Moldova suurpanga kelmuse kaasuses.

Harju maakohus määrab likvideerijad

Kilvar Kessler teatas pressikonverentsil, et Harju maakohtu määrusega määratakse pangale likvideerijad. Panga hoiused on tagatud 100 000 euro ulatuses, nagu kõik Euroopa pankade hoiused, seda ületavaid nõudeid käsitletakse likvideerimismenetluses.

Homme hommikul koguneb Tagatisfondi nõukogu, kes otsustab hoiuste hüvitamise küsimuse - sellest antakse ka koheselt teada.

Finantsinspektsiooni 26. märtsi 2018 otsuse kohaselt on kõik Versobank ASi tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele koheselt peatatud.

Lisaks tunnistas Finantsinspektsiooni juhatus kehtetuks Versobank ASi tunnuskoodi, teavitas Tagatisfondi panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisest ning esitas kohtule avalduse panga sundlõpetamise ja likvideerija määramise kohta.

Tagatisfondi nõukogu koosolek Versobank ASi hoiuste hüvitamise tingimuste kohta toimub teisipäeva, 27. märtsi hommikul.Finantsinspektsioon tuvastas aastatel 2015 - 2017 läbi viidud korduvates kontrollides, et Versobank AS rikub seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, samuti nõudeid teenuste osutamiseks Euroopa Liidu teistes liikmesriikides.

Rikkumised olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täies ulatuses ka peale Finantsinspektsiooni sekkumist. Tulenevalt sellest, et Versobank AS ei likvideerinud seadusvastast olukorda pikka aega, eiras õigeaegselt Finantsinspektsiooni kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud asjaolusid ning jättis järelevalve ettekirjutuse osaliselt täitmata, algatas Finantsinspektsioon Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse.

Finantsinspektsioon esitas Euroopa Keskpangale ametliku taotluse Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks 8. veebruaril 2018. Keskpank tegi tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse 26. märtsil 2018.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise õiguslikuks aluseks on krediidiasutuste seaduse § 17 lg 1 punktid 2, 5, 12, 14 ja 15.

„Kuivõrd finantsvahendajad on üheks esimeseks ja oluliseks kaitsevalliks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, ei saa me siin rikkumisi tolereerida. Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamine on selge märguanne, et Eesti ei talu seadusrikkumisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas," ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Tema kinnitusel on Versobank ASilt tegevusloa võtmine isoleeritud juhtum ning see ei puuduta teisi Eestis tegutsevaid krediidiasutusi.

Eesti finantssüsteemi olukord tervikuna on väga hea, finantsvahendajad on hästi kapitaliseeritud ning tegutsevad kindlatel alustel. „Versobank AS oma 5600 kliendiga, kellest ainult 2000 on Eesti residendid, on siinse turu üks väiksemaid krediidiasutusi ning tema sulgemine ei põhjusta negatiivse mõju edasikandumist Eesti finantssüsteemile. Seetõttu ei algatatud panga suhtes ka saneerimismenetlust. Hoiustajate nõuete rahuldamiseks on Versobank ASil piisavalt varasid," lisas Kessler.

Krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamisele järgneb Versobank ASi sundlõpetamine vastavalt Harju Maakohtu kohtumäärusele. Kohus määrab likvideerijad, kes vastavalt seadusele võtavad üle panga juhtimise, fikseerivad selle vara, võtavad ühendust panga klientidega ning asuvad rahuldama võlausaldajate õigustatud nõudeid.

Rahapesuvastaseid reegleid rikkunud Versobanki sulgemisel on väga väike mõju Eesti majandusele ja pangandusele, kuna Versobankil oli marginaalne turuosa ja lõviosa panga hoiustest kuulub mitteresidentidele.

Eesti Panga asepresidendi Madis Müller sõnul pole rahapesuvastaste reeglite pideva rikkumise tõttu suletud Versobank Eestis süsteemselt oluline pank. „Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev. Versobanki sulgemine näitab, et järelevalve Eesti pankades toimib ja Eesti riik ei talu rahapesuvastaste reeglite rikkumisi."

Versobank oli marginaalse turuosaga pank, mis tegeles peamiselt väljaspool Eestit olevate klientide teenindamisega. Versobankis hoiustasid kliendid eelmise aasta lõpu seisuga ligi 253 miljonit eurot, mis moodustab vaid 1,5 protsenti hoiuste mahust Eestis tegutsevates pankades. Versobanki hoiuste mahust kuulub 87% mitteresidentidele.

"Versobanki tegevusloa tühistamisele eelnesid Finantsinspektsiooni poolt alates 2015. aastast pangas neli kohapealset kontrolli ja ettekirjutuse tegemine puuduste kõrvaldamiseks. Versobanki sulgemine on sõnum, et rahapesul pole kohta Eesti pankades," märkis Madis Müller, kes on ühtlasi Finantsinspektsiooni nõukogu liige.

Rahapesukahtlused on viimastel aastatel puudutanud ka Eestis ja Lätis tegutsevaid panku. Finantsinspektsioon tuvastas 2014. aastal olulisi puudujääke Danske Banki Eesti filiaali tegevuses ja tegi 2015. aastal ettekirjutuse nende kõrvaldamiseks. Danske selle tegevuse tagajärjel sulges riskantsetele mitteresidentidele suunatud probleemse äriliini. Tänaseks on Danske Bank peakontori tasemel algatanud täiendava sõltumatu uurimise, kus vaadeldakse pangatehinguid perioodil 2007-2015. Hiljuti sattus rahapesukahtluse alla Läti suuruselt kolmas pank ABLV, mille likvideerimine algatati tänavu veebruari lõpus.

Balti riikides on mitteresidentidest ettevõtete ja majapidamiste klientide hoiuseid kõige enam Läti pankades ja kõige vähem Leedus. Läti pankades oli kõrghetkel, 2014. aastal mitteresidentide hoiuste osa 56 protsenti hoiuste kogumahust. 2017. aastaks langes nende osakaal 41 protsendini. Leedus on mitteresidentide pangahoiuste osakaal aga kõigest 2,8 protsenti. Eestis on välismaistest mittefinantssektori ettevõtete ja majapidamiste klientide hoiuste osakaal järjekindlalt alanenud. Kõrghetkel, 2012. aastal oli osakaal 21 protsenti ja 2017. aastaks oli osakaal langenud 8,5 protsendini.