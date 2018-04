OTSE | Potisepp toiduliidu aastakonverentsilt: Poliitilised otsused on olnud sektorile suureks katsumuseks

Tänase konverentsi pealkiri on „Meie toidulaud 25 aasta pärast“. „Tänavu tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva ning toiduliit saab sügisel 25-aastaseks. Sellega seoses tundus kohane vaadata ettepoole ning arutleda, kas aastal 2043 on meil kodumaist toidutootmist? Toiduliidu liikmed tasuvad 97% sektori käibemaksust, mis laekub riigieelarvesse. Ootame, et toiduainetööstuse seisukohtade ning argumentidega arvestataks enam, tagamaks sektori elujõulisuse ka aastal 2043,“ ütle Potisepp.

„Samas on mul väga suur rõõm, et toiduliidu eestvedamisel tehtud tööd on hakatud märkama ja tunnustama kõige kõrgemal tasemel,“ rõhutas Potisepp avakõnes. Tänavu pälvisid presidendi teenetemärgi lisaks Sirje Potisepale toiduliidu juhtkogu esimees ja Salvesti omanik Veljo Ipits ning toiduliidu juhtkogu liige ja Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine. Lisaks pälvis maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva ning pikaajaline toidusektori eestvedaja ja endine toiduliidu volikogu juht Enn Kunila pälvis elutööpreemia Ernst & Young Eesti Aasta Ettevõtja galal.

Veljo Ipits ütles, et hektiline maksupoliitika ei tohi muutuda normiks

Loe veel

„Toidutööstussektori arenguks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tugevat koostööd nii omavahel, koostööd tarbijaga, kaubandusega, aga ka poliitikutega,“ ütles toiduliidu juhtkogu esimees Veljo Ipits tänasel liidu aastakonverentsil „Meie toidulaud 25 aasta pärast“.

Ipitsa sõnul on Toiduliit sõnastanud üheksa olulist seisukohta, mis määravad, milline on omamaise toidutootmise tulevik.

1. On vaja pidevat pidevat dialoogi toiduainetööstuse ja valitsuse vahel, kus austatakse üksteise seisukohti ning arvestatakse argumentidega. Toidutööstused soovivad, et täiendavate keeldude ja käskude asemel saaks valitsus usaldada tööstusi ise astuma samme, mis toetavad ühiseid eesmärke rahva tervise osas.

2. On oluline, et viimase aja üha hektilisem maksupoliitika ei muutu normiks. Toidutööstuse jaoks on prioriteet, et maksud, mis enamikel juhtudel kanduvad edasi tarbijateni, põhineksid analüüsidel, oleksid stabiilsed ja etteaimatavad ning soodustaksid ka ausat konkurentsi.

3. Tööjõuprobleemi lahendamiseks on vajalik viia ellu tööjõupoliitikat, mis julgustab noori, tööturult eemal olnud inimesi, kiiremini tööturule naasma. Lisaks on hädavajalik otsustavalt liikuda edasi võõrtööjõu küsimusega.

4. Eesti majanduse arengu seisukohalt on eksport määrava tähtsusega. Ekspordi edendamise eelduseks on terviklikuma poliitika edendamine, mis põhineb põhjalikel konkurentsianalüüsidel.

5. Teadlaste ja ettevõtjate koostöö tõhustamine on ülioluline, et tuua turule kõrgema lisaväärtusega tooteid. Maailma majandusfoorumi indeksis on Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate koostöö poolest alles neljandas kümnes.

6. Toidutöötuste automatiseerimine ja digitaliseerimine on vajalik nii innovatsiooni arenguks kui ka töökäte vähesuse leevendamiseks.

7. Toidutööstustuste ja kaubanduse vahelised head suhted on üliolulised tagamaks meie toidulaua kodumaisuse ka tulevikus.

8. Riigi nullbürokraatia projekti realiseerumine. Senistest kogemustest tuleks teha omad järeldused ja viia nullbürokraatia printsiibid ka riigiametnike tasandile.

9. Nõuded toiduohutusele peaksid laienema kõigile ettevõtjatele olenemata suurusest ja iga ettevõte, nii suur kui väike, peaks olema uhke tasutud maksude üle.

Konverentsi ajakava:

10.00 Sissejuhatus, Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp

10.05 Toiduliidu volikogu esimehe Veljo Ipitsa pöördumine

I sessioon: TOIDUAINETÖÖSTUS JA MAJANDUSKESKKOND, moderaator Sirje Potisepp

10.15 Maailma ja Eesti majanduse (lähi)tulevik, Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai