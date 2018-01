OTSE | Tallinn-Helsingi tunneli eestkõneleja: ühendus maksab 15 miljardit eurot, osa rahast tuleb hiinlastelt

Tallinnas Ülemiste City's Tallinn-Helsingi tunneliprojekti hetkeseisu tutvustus ja arutelu, mida veab Peter Vesterbacka. Ärileht teeb üritusest otseülekande.

Peter Vesterbacka on Eestis koos arhitektide ja inseneride meeskonnaga, sõna võtab ka riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten Kaevats.

Vesterbacka sõnul läheb tunneli ehitamine maksma 15 miljardit eurot. "Me ei looda saada riikide või Euroopa Liidu rahastust, rahastajateks oleks osaliselt hiinlased ja osalt siis siinse regiooni pensionifondid ja investorid."

Marten Kaevats ütles, et Eesti ei ole Soomega võrreldav planeerimise osas ning me peame oma linnaruumi planeerima hakkama. Ei ole veel kindel, kas tunneli jaam tuleb Ülemiste Citysse, aga selleks ongi vaja plaan paika panna.

Soome suursaadik Kirsti Narinen kiidab Peter Vesterbackat, et ta on toonud Talsinki tunneli inimeste mõtetesse ja tekitanud positiivse emotsiooni. Ta meenutas, kuidas "AK Nädala" saatejuht pöördus tema poole kord, et "räägime sellest, mida kunagi ei tule". "Veidi hiljem oli saatejuhi arvamus muutunud ja ta juba uskus, et võibki tulla," rääkis Narinen.

Ürituse ajakava:

10:15 Päeva algus. Kõnelevad:

- Margus Nõlvak, Mainor Ülemiste juhatuse esimees

- Marten Kaevats, Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik

- Kirsti Narinen, Soome Suursaadik

10:30 Peter Vesterbacka, Tallinn-Helsinki tunneli projekti hetkeseis

10:45 Arhitektide ja inseneride tiim, visiooni tutvustus

11:15 Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtonen, Talsinki projekti uudised

11:30 Küsimuste ja vastuste sessioon, modereerib Henrik Roonemaa

12:00 Presentatsiooni ametliku osa lõpp