OTSE | Wilkinson europarlamendi ees: kujuteldav Danske panga töötaja Tea, kes on üksikema ja maksab kodulaenu, ei saa lubada, et hakkab vilepuhujaks

Arutelu on alanud selle paika panemisega, millest täpselt võib Wilkinson rääkida. Kuigi Danske pank on lubanud tal konfidentsiaalsusleppest hoolimata tunnistusi anda, on pank hoiatanud, et igasuguste nimede mainimine võib tähendada temavastaseid kriminaalsüüdistusi. Ühtlasi kirjeldas Wilkinson, kuidas pank salvestas tema telefonikõnesid.

„Ma olen siiamaani šokeeritud, et neid rahapesuhoiatusi ei uuritud piisavalt,” tõdes Wilkinson, kes ei mõista, kuidas suudeti Danskes olnud rahapesuvastaseid meetmeid nii jämedalt ja nii pika perioodi vältel eirata. Ka ütles ta, et tema jaoks oli loogiline, et enne räägib ta oma leidudest pangasiseselt ja alles siis viib selle pangast väljapoole.

„Räägime kujuteldavast Danske panga töötajast nimega Tea. Eeldame, et tal on kaks last, ta on üksikema, kel on kodulaen ja kes elab Tallinna külje all. Mida teeb tema, kui ta avastab need rikkumised? Kas ta juhib tähelepanu nendele rikkumistele? Mis on võimalused, et tal jääb see töökoht alles? Või et ta saab mujal finantssektoris tööd? Ta ei saa lubada endale, et hakkab vilepuhujaks,” kirjeldas Wilkinson, vastates küsimustele, kuidas saaks soodustada vilepuhujate esile tulekut selliste rahapesujuhtumite puhul.

"Ainukene, kes on seni uurinud Taani finantsinspektsiooni selle juhtumi puhul, on olnud Taani finantsinspeksioon ise," rääkis vilepuhuja. Ta usub, et Taani valitsus peaks algatama eraldi sõltumatu juurdluse, et aru saada, mis täpselt toimus sealses finantsinspektsioonis seoses Danske rahapesujuhtumit puudutavate korduvate hoiatustega.