OTSEBLOGI | DANSKE SKANDAAL: Esimesed tulemused selged. Eesti harus toimus "vastuvõetamatu" tegevus. Jutt käib 200 miljardist eurost! Uurimine algab 8 Eesti haru töötaja üle

Danske Eesti rahapesuafäär

Mida kirjutavad Taani ajalehed?http://arileht.delfi.ee/news/uudised/taani-ajalehed-lucky-mr-borgen-ja-mis-juhtub-tana-borsil?id=83713941

Pank tõdeb, et on väga keeruline tuvastada individuaalsete maksete tagamõtet ehk kas tegu oli rahapesuga või lihtsalt tavaliste tehingutega.

Tõsi ta on, et täpset summat, mida siis ikkagi pesti, ei ole välja käidud. On kahtlused.https://twitter.com/lawyerhakim/status/1042310882460663809

Ärilehele teada olevalt ei ole nende nimede seas Aivar Rehet.

Nb: Nüüd enne Riigikogu valimisi võiks küll pähe õppida nimed, kes sellise rahapesu eest vastutavad: kõnealusel perioodil peaministrid ANSIP, RÕIVAS; rahaministrid SÕERD, LIGI, LAURI; pilgu võiks ka visata valdkonda haldavate ametite tollasele juhtkonnale

Prokuratuur kinnitas Ärilehele, et Danske on andnud politseisse avaldused 8 Eesti töötaja osas.

Raport ütleb, et Eesti haru kontrollmehhanismid ei olnud piisavalt eraldatud Eesti haru põhitegevusest. Haru juhiti eraldi ülejäänud Grupist. Seal oli oma kultuur ja süsteemid. On kahtlus, et Eesti töötajad on olnud kogu skeemis osalised ja moodustanud klientidega meeskonna.

Danske Banki aktsia on kukkunud börsi avanedes 4,6%.

Raportis on kirjas, et 6200 klienti kuuluvad suuremasse riskigruppi. Neist suurem osa on uuringu tulemusel ka kuulutatud kahtlasteks. Suur osa kogumaksetest on kahtlased.

Umbes 10 000 klienti oli Danske Eesti harul, kes olid mitte-residendid. Need 10 000 on teinud umbes 7,5 miljonit makset. Neile lisandub veel 5000 klienti, kel on seos mitte-residentidega ja mida uuriti. Kokku siis 9,5 miljonit makset. Summa kokku 200 miljardit eurot.

carl: Kes pani Rehe ametisse?

Nb: Rehe läks Sampo panga juhiks vahetult pärast töötamist Maksu- ja Tolliameti peadirektorina. Märgiline fakt riigi võimuladvikus toimuva kohta.

Pank on esitanud juba ka ülevaate raportist. Nad nendivad, et probleem Eesti haruga oli suurem kui arvatud. "Uuringu tulemus näitab, et Eesti harus toimunu oli vastuvõetamatu," ütles panga nõukogu esimees Ole Andresen teates.

Uudis on täiendamisel, aga mees otsustas minna...http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-banki-tegevjuht-astus-tagasi?id=83713619

Eks see tõenäoline ole...http://epl.delfi.ee/news/eesti/taani-ajakirjanik-tanase-paevaga-danske-banki-saaga-ei-lope?id=83708701

Just tuli teade, Danske juht Thomas Borgen astus täna oma kohalt tagasi. Seda oli oodata.

Ja nüüd ehk olulisim lugu. Ülevaade sellest, kuidas üks rahapesumasin töötab.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/rahapesu-anatoomia-moskva-esindus-uhiskassad-kallid-kingitused-ja-firmapangakonto-valmispaketid-ehk-kuidas-danskest-pesumasin-sai?id=83250033

Ja tänasesse päeva. Enne suurt pressikonverentsi ja raporti avalikustamist on teada see, et sellega midagi ei lõppe. Pigem alles algab. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/taani-ekspert-danske-eesti-filiaali-rahapesu-ei-saanud-toimuda-juhtide-teadmata?id=83709429

Oli aeg, kus räägiti mõnekümnest miljardist dollarist (makseid tehti suures osas dollarites), aga septembri alguses kärgatas tõeline pomm. Summa võib olla lausa 150 miljardit.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/uus-ulmeline-summa-kas-toesti-jooksis-danske-eesti-filiaali-kaudu-lausa-150-miljardit-mitteresidentide-raha?id=83601529

Eesti poolt ei ole ajakirjandus ammu mingit kommentaari saanud. Danske endised ja praegused töötajad on vait. Samas mainekahju Eestile on väga suur.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/poliitikasse-lainud-endine-keskpankur-danske-rahapesu-mainekahjust-eestile-rahapesu-suhtes-peab-olema-nulltolerants?id=83575623

Euroopa ärkas ka. Eesti haru afäär võib kaasa tuua suured muudatused. Muide, Taani on juba jõurnud rahapesu eest määratavaid karistusi tõsta 700-kordseks. Danske muidugi selle alla ei kuulu, sest teod toimusid eelnevate seaduste kehtimise ajal.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-saaga-paneb-tegutsema-euroopa-keskpank-kutsus-ules-looma-rahapesu-vastase-voitlemise-ametit?id=83602973

Ärilehe žurnalist Romet Kreek, kes on vabariigi üks suuremaid Danske-eksperte, kirjutas aga nii...http://arileht.delfi.ee/news/uudised/arilehe-kommentaar-kas-danske-bank-on-jaanipaevaks-eestist-lainud?id=83368233

Mikk Salu Eesti Ekspressist leiab, et Eesti-poolne uurimine on palagan. Et kui väga tahta hambaid näidata, siis peaks panga Eestist ära saatma.http://ekspress.delfi.ee/lisalood/danske-rahapesu-juhtum-on-poliitiline-palagan-mis-ei-joua-kuhugi?id=83234459

Ja siis hakkas tulema välja, mis Danske Eesti filaalis toimus.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/1-5-aastat-danske-rahapesu-uurinud-taani-ajakirjanik-eesti-riiulifirmad-tegid-makseid-dubai-kinnisvaraarendajale-see-voinuks-pangas-huvi-tekitada?id=83359981

Tulid ka teated, et Danske hakkab Eestis vaikselt otsi kokku tõmbama. Tundub vägisi, et nende äri oligi üles ehitatud mitte-residentidele. Või siis lahkutakse lihtsalt häbiga turult.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-lopetab-eestis-suhted-21-000-kliendiga?id=83570231

...ja viimane sõnum, et ka USA.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-rahapesu-hakkab-uurima-ka-usa?id=83674345

...Taani...http://arileht.delfi.ee/news/uudised/kas-taani-prokuratuur-uurib-uksi-danske-banki-eesti-uksuses-toimunud-rahapesukahtlust?id=83288893

Olemegi juba ajas, mil Danske skandaal pidevalt paisuma hakkas. Summad, mis tundusid alguses hoomatavad, läksid iga paljastusega järjest suuremaks. Asja hakkasid uurima ka riigid. Eesti...http://arileht.delfi.ee/news/uudised/prokuratuur-hakkas-uurima-danske-rahapesu?id=83212197

Lisaks Aivar Rehele on Eestis kõlama jäänud ka Tõnu Vanajuure nimi, kes asuts seoses Danske Banki afääri eskaleerumisega tagasi sel aastal.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vanajuur-astus-seoses-danske-eesti-rahapesu-uurimisega-tagasi-borsi-komisjonist?id=83156381

Trahv määrati, aga nüüd käib juba jutt sellest, et uute paljastuste valguses võib summa ulatuda miljardi euroni.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-bank-sai-rahapesu-regulatsiooni-eiramise-eest-suure-trahvi?id=80565544

Kogu lugu algas 2017. aastal, kui tuli esimest korda ilmsiks, et Danske Banki Eesti haru kaudu toimusid kahtlased tehingud ja rahapesu. Just seetõttu oli pangast varem lahkuma sunnitud mitmed Eesti töötajad, sealhulgas haru juht Aivar Rehe.

Juba alguses räägiti suurtest trahvidest, kuid lugu polnud siis veel nii mahlakas kui praegu.http://arileht.delfi.ee/news/uudised/uued-arengud-danske-banki-ahvardavad-eesti-rahapesu-parast-hiigeltrahvid?id=80184756

Täna kell 11 toimub Taani pealinnas Kopenhaagenis üks Euroopa majanduselu viimase aja olulisemaid sündmusi. Danske Bank annab seal aru oma sisejuurdluse tulemustest. Ärileht toob kogu sündmuse teieni otseblogis. Enne seda aga meenutame veidi seda saagat eri tahkude alt. Eelkõige siis viimase aja sündmusi.