OTSEBLOGI | Rahandusministeeriumi majandusprognoos: millal ületab keskmine palk 1500 euro piiri?

Rahandusministeeriumi majandusprognoos

Kirsipuu: suur osa alkoholiaktsiisi allapoole korriggeerimisest tuli eelmise aasta madalamast laekumisest. Oleme konservatsiivsemad põhjapiiri kaubanduse osas, kuid kinnitavat statistikat on raske leida, sest ka Soomes seadusandlus muutus. Täpse pildi saame suvel. Suurem osa sellest -44,1 miljonist eurost tuli eelmise aasta negatiivsest positsioonilt. Läti piirikaubanduse osas näeme kasvu ja lage on raske näha. Ei ole välistatud, et kasv on oodatust kiirem, aga millalgi peab see stabiliseeruma. Ehk siis sellel aastal oli alalaekumine 46 miljonit eurot 330 miljonist eurost. Muutunud on ka varude hinnangud, sest varumised on ajalooliselt vähenenud. Mis ka põhjendab osa 46 miljonist eurost.

Kirsipuu: paranev majanduspositsioon katab 120 miljoni eurost eelarveauku. Olukord oleks parem, kui aktsiiside alalaekumine ei oleks nii suur.

Milline on maksude alalaekumine?Kirsipuu: suurematest maksudest aktsiisimaks on -77 miljonit eurot, alkohol -44 miljonit eurot.Sellel aastal alkoholiaktsiisi alalaekumine -9 miljonit eurot.

Kirsipuu: alkoholiaktsiisi laekumist oleme korrigeerinud 44,1 miljonit eurot algselt planeeritust väiksemaks.

Kirsipuu: lähteülesanne järgmise aasta jaoks on keeruline, sest eelmise prognoosiga tekib sinna miinus.

Kirsipuu: KOVide ja töötukassa positsioon on läinud paremaks. Samuti on riigieelarve kulud ning maksud muutnud positsiooni paremaks. Olukorda on raskendanud sihtasutuste kulutused ning investeeringud ja avalik-õiguslike asutuste kulutused. Samuti 2018. aasta riigieelarve.

Kirsipuu: Jüri Ratase valitsuse esimese valitsuse eelarve olukrod oli see, et eelarveolukord pidi 100 miljonit eurot paranema nominaalse tasakaalu saavutamiseks.

Fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu: valitsussektori nominaalne puudujääk oli mullu 0,3% SKPst. Eelmise aasta osas oli puudujääk suurem kui ootasime. Valimisaasta mõju oli suurem ning keskvalitsuse investeeringute hulk samuti suurem.

Aben: julgeoleku olukord ja geopoliitilised pinged on põhjustanud Euroopa Liidus konjuktuurinäitude langust, millega me pole hetkel arvestanud.

Aben: tellimuste portfell hakkab jääma alla tavalise. me ei ole mures olnud, sest tõesti eelmisel aastal kasvatas valitsussektor nõudlust kiiresti, kuid ei sellel ega järgmisel aastal nõudluse hüppelist kasvu ei tule. Kui meenutame kriisieelset aega, mil nõudluse kasv oli kuus aastat pea 20%. Eelmisel aastal oli kasv samas suurusjärgus, kuid see ei jätku.

Aben: üks olulne küsimus: kui palju oli eelmise aasta majanduskasv tsükliline ja kui palju on meil kasvuvõimekust rohkem? Eesti majandus sellel aastal on 1,6% üle oma potentsiaali.

Aben: erasektor on olnud väga konservatiivne. Majapidamised säästavad rohkem, kui investeerivad. Kohe peale majanduskriisi hüppas säästumäär 13% peale ning on seal püsinud tänaseni.

Aben: huvitaval kombel ei ole töötus ja palgatõus baasinflatsioonis väljendunud ja seega ka kohalikes hindades mitte. Suurima panuse inflatsiooni annavad toit ja energia ning maksupoliitika, mille mõju peaks sellel aastal vähenema. (Kui arvestada, et alkoholiaktsiisi planeeritud tõus jääb ära.)

Aben: majanduskasvu on toetanud tugev tööturg, ületades palga- ja hõivekasvu potentsiaali. Veel sellel ja järgmisel aastal on oodata hõive kasvu, aga sealt edasi meil ilmselt tööhõive kasvatamise vahendeid ei ole.

Aben: majanduskasvu kiirenemine üllatas kõiki prognoosijaid. Pikas prognoosis arvatakse, et Eesti keskmine majanduskasv võiks olla 3,2% lähedal.

Fiskaalpoliitika osakonna analüütik Aben: väliskeskkond on väga soodne, ainus küsimus on see, kui kaua see kestab. Välisnõudluse kasvu kohta arvasime veel eelmisel suvel ,et see kasvab 4%, aga tõusis 6%.

Rahandusminister Toomas Tõniste: SKP kasvuks prognoosime 4%, sellest suurenevad ka maksulaekumised. Ära jäävad pakendimaks ja magusamaks ning RES-is otsustatakse ära ka alkoholi aktsiisitõusu ärajätmine. Võlakoormus väheneb aastaks 2022 alla 7% SKP-st. Struktuurne puudujääk korrigeeritakse RESiga.