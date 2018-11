OTSEPILT JA -BLOGI | Miks ja kuidas on rahapesu Eestis sellises mahus võimalikuks osutunud ja mida ette võtta?

Riiklikult oluline probleem: rahapesu tõkestamine

Danske filiaali puhul 2014. hindasime kuidas riskikontroll Danskes töötab. Toona vaidles Danske finantsinspektsiooni järeldustele vastu.

Rahapesu eelduseks on eelkuritegu. Rahapesu on justkui ka see, kui jalgratta varastanu ostab selle eest saadud rahaga toidukraami. Kui teeb seda kaardiga, siis peaks pank seda jälgima.

Brauder:: see tuli mulle igatahes üllatusena: Kessler: Eesti oli esimene liik euroalal, kus finantsinspektsiooni taotluses Euroopa Keskpank võttis pangalt tegevusloa.

Finantsjärelevalve ei ole kohus.

Ettekande teeb finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Raik: Taani võib üritada oma rolli pisendada, aga Rahvusvahelise üldsuse tähelepanu on küll rohkem suunatud Taanile kui Eestile. On ohtlik, kui seda kasutatakse siseriikliku poliitilise võitlusena.

Urmas Kruuse: kuidas hindate rahvusvahelist koostööd Danske pangaga seoses? Jääb mulje, et Eesti püüab end teha maksimaalseks süüdlaseks läbi politiilise võitluse ja Taani enda osa vähendab?

Raik: Ma ei taha öelda, et kõik vene raha pesemine on seotud sealsete julgeolekuorganisatsioonidega.

Rai: olen välispoliitika ekspert ja seetõttu ei saa öelda, mis Eestis jäi sel konkreetsel juhul tegemata. Venemaal ei ole õigusriiki nagu meie oleme sellega harjunud. Kui tahame jälile saada Venemaa kuritegeliku raha kohta, siis kuidas seda koostööd teha. Millist infot oleme ise valmis andma ja millist vastu saame?

Anneli Ott: Eesti pool ei reageerinud Venemaa peaprokuröri palvetele. Mis Eestis jä tegemata?

"Minul ei ole infot, et Eestis oleks ühtegi poliitikut ära ostetud. Loodan,et seda ka ei teki," lausus Raik vastuseks Jaak Madisoni küsimusele, kas Venemaa raha on kasutatud väljapressimiseks.

Tänu Danske Panga juhtumile on Eesti sattunud kasti, kuhu me arvasime,et me ei kuulu, koos Läti ja Küprosega. Eesti peab enne oma siseriiklikud porbleemid lahendama, kui hakata juhtima üleeuroopaliselt. Osalemine ELi tegevuses on väga vajalik.

Brauder: istung on ettevalmistamata, jahutakse ei tea mille üle.

Raik: peame nägema laiemat pilti. Minu mulje on, et siin on rahvusvaheline tähelepanu suunatud mitte eriliselt Eestile, vaid Danske pangale, Taanil ja rahapesuga. Ma poleks ülealu mures, et Eesti oleks eriliselt kahjustada saanud võrreldes teste riikidega.

Raivo Põldaru: millised võivad olla praktikad, mida Eesti kaotas või hakkab kaotama lähiajal seoses sellega, et meil oli see rahapesuks vajalik kauss?

Vastutus rahapesu reeglite kehtestamise eest on riiklikul tasandil. Seoses Danske panga juhtumiga on saanud kõrgeandatud tähelepanu ELi ebaõnnestunud võitlus rahapesuga.

Suurriikide vahelise võitluse foon on uus kontekst rahapesule kui rahvusvahelisele nähtusele. Rahapesu muutub tõsisemaks julgeolekuprobleemiks.

Venemaa vastasseks nr.1 on USA. Trumpi võimule tulles on terrorismi asemel peamisteks ohtudeks tituleeritud konkurendid Venemaa ja Hiina.

Miks vene riik kasutab organisteeritud kuritegevuse teeneid. On oluline näha seost Venemaa strateegiliste eesmärkidega. Putini eesmärk on teha Venemaast taas suurvõim.

Vene riik kasutab organiseeritud kuritegevuse teenuseid nende operatsioonide teostamiseks.

Venemaa julgeolekuorganid vajavad raha oma operatsioonide teostamiseks välismaal. Kremli vastaste hävitamine ning isegi palgamõrvad.

Mingi osa Venemaalt pärit mustast rahast on seatud uimastiäri ja inimkaubandusega. 1/3 heroiinist on vahendatud Venemaa kuritegelike rühmituste poolt. Osa rahast on seotud Venemaa julgeolekuteenistustega.

Osa rahast on hangitud seaduslikult, osa korruptiivselt. Musta rahaga kaasneb korruptsiooni oht ja võimalus kasutada seda raha poliitilise survestusena.

IMFi hinnangul moodustab varimajandus 38% Venemaa rahvuslikust kogutoodangust.

Rahapesuga kaasneb julgeolekuriske. Rahvusvahelise koostöö üks olulisi punkte oli kaksiktornide ründamine, kui kehtestati uued reeglid.

Globaliseerumisega kaasneb negatiivseid nähte. Piiriülene kuritegevus. RAha liigub märkamatult üle piiride. Me kõik vajame raha ja mida vabamalt see liigub, seda lihtsam on meil võimalik raha teha.

Kristi Raik: ma ei sa anda vastust poliitilist süüd puudutavatele küsimustele.

Enn Eesmaa: tuletan meelde, et riigikogu ei võta selles küsimuses vastu otsust.

Karilaid: ma ei ole kunagi esinenud õiguskomisjoni nimel, ma räägin õiguskomisjoni esimehena

Vilja Toomast: olen õiguskomisjoni liige ja midagi sellist pole õiguskomisjonis otsustatud, mida Karilaid siin esitab. Ma ei ole nõus kuulama seda valet, mida siin otsuste kohta õiguskomisjoni nimel esitatakse.

Karilaidi sõnul on prokuratuur läinud avatud suhtumisele ja koostööle. Kokkusaamine peaprokuröriga on kokku lepitud ja ta lubas anda ülevaate Venemaa õigusabitaotlustest. Mida küsiti, mida me vastasime. OOtame ära need paar päeva ja siis saan öelda.

Marika Tuus- Laul küsib, kui palju abi saadakse prokuratuurilt?

Karilaid: rahapesu pole viimase poole aasta probleem. Miks varasemate vihjete põhjal ei tegutsetud? Novembri lõpus ehk saame tulla väljas selgete ettepanekutega mitte piirduda raha päritolu tõestamise eelnõuga.

Enn Eesmaa juhib Karilaiu tähelepanu sellele, et õiguskomisjoni esimees esindab komisjoni ja enda isiklikud arvamused tuleb kõrvale jätta.

Karilaid: teeme praegu klassikalist parlamentaarset järelevalvet. Seda ei ole mõtet kuidagi kahtluse alla seada.

Karilaid: kuigi siin üritatakse väita, et on kõikide vastutus, siis mina ütlen,etrahandusminister vastutab, Katsetus kollektiivselt võtta süüd, on tavaline poliitiline retoorika, see on põgenemine. Poliitikute ülesanne on kaistevallide ehitamine.

Marin Helme: saame aru,et see pidi olema Venemaa julgeolekustruktuuridega, sest muidu ei oleks see olnud võimalik. Kuidas on võimalik,et keegi seda ei märganud. Küsimus Karilaiule: kas sulle on ka survet avaldatud?

Karilaid: üksikute reformierakondlaste soov uurimist takistada on probleem, aga need on ainult üksikud.

Karilaid: rahavood olid kõige suuremas mahus 2011,2012, 2013. Loodan, et Ansip tuleb komisjoni ette, Ta on ju julge mees olnud alati. Pole näinud, et ta oleks rahapesuskandaalis seisukohta võtnud.

Heimar Lenk küsib, kas siin saab rääkida kollektiivsest vastutusest, sest kogu aja oli võimul Reformierakond?

Karilaid: Finantsilises aspektis vajame selgust, juriidilises aspektis seadusandlikke algatusi ja poliitilises aspektis vajame poliitilist vastutust.

Jaanus Karilaid tsiteerib president Kersti Kaljulaiu eelmise nädala sõnu, et tekkinund olukorra eest vastutavad lisaks taanlastele ka eestlased. Kõik mis toimub meie pinnal on meie vastutada.

Rahapesu andmebüroo juht tunnistas, et büroo analüüsivõimekus oleks võinud olla parem. Karilaiu sõnul on seda vähe, tuleb koostada kava, kuidas on kavas tõsta büroo võimekust.

Kui Danske Eestis toimuv avalikuks tuli, sai selgeks,et on vaja poliitilist otsust koos vastutuse võtmisega.

Rahapesul kolm seotud aspekti: finantsiline, juriidiline ( kui probleem tuleb vildakast seadusandlusest, siis tuleb see parandada) ja kolmas- poliitiline aspekt. Ei saa sulgeda silmi tõsiasja ees, et selline rahapesu sai Eesti pinnal sündida. Keegi sai selle jälgimise eest palka, aga jättis enda töö tegemata.

Meie riigihalduse funktsioneerimises on tõsiseid vigu. Riigikogu ülesanne on need vead ära parandada. Kui vead on isiklikud, tuleb meil seda tunnistada ja mitte salata. Riigi mainet parandavad ainult vigade omaks võtmine ja nende parandamine.

Jaanus Karilaid: rahapesu teeemal on õiguskomisjon kogunenud kevadest kaheksal korral. Arutame täna riikliku tähtsusega küsimust. Ettepanek tuli õiguskomisjonist konsensusega. Kõik kuus erakonda tulid sellega kaasa. Oli ka üksikuid parlamendiliikmeid, kes üritasid seda teemat marginaliseerida.

Ettekanded saavad olema kuni 15 minutit, küsimustele ja vastustele pärast iga ettekannet on aega kuni 20 minutit. Istungiaega võib pikendada kuni kella 14ni.

Riigikogu istung algab. Enn Eesmaa kutsub kolleege üles vaikusele. Kohaloleku kontroll. Kohal on 71 saadikut, puudub 30.