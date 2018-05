OTSEPILT- ja BLOGI | Riigikogus arutatakse, kes vastutab VEB Fondi eest

VEB Fondi arutelu riigikogus

Leppik: praegu on jõus kaks kohtuotsust. Esimesega vaidlesime kolmel korral Riigikohtuni välja, enne kui toimus asja sisuline arutelu. Lõpuks tuli võit - ringkonnakohus leidis, et riik sekkus eraõiguslikesse suhetesse. Kohus leidis, et riik ei vabane üksnes läbi riikliku fondi loomise vastutusest. Järeldati, et riigil on olemas võimalused ja volitused, et otsida uus alternatiivne lahendus. Probleemi lahendamiseks anti aega 9 kuud. Võlausaldajad said aga teada, et nende kompensatsiooni suurus on 0 eurot.

Leppik viitab läbivalt Riigikontrolli VEBi teemalisele aruandele, millega saab tutvuda siin - http://www.riigikontroll.ee/168/710/557/et-EE/Link.aspx

Leppik viitab Lasse Lehise hiljutisele argumendile: Venemaa võttis raha ära kahelt pangalt, seejärel võtsid need pangad Eesti Panga kaasabil raha ära oma klientidelt.

Leppik: riigikontroll on teinud järelduse: "Kas VEB pank külmutas hoiustajate arvelduskontod? Ei, ei külmutanud, vaid külmutas korrespondentkontod."

Kõnepulti astus vandeadvokaat Indrek Leppik. "Tahan anda teemast põgusa ülevaate." 1. - Vene pangal polnud VEBi võlausaldajatega mingit suhet. Kuuleme teemat summutada soovivate inimeste käest valeinformatsiooni, nt püütakse võlausaldajate raha tagasimaksmist siduda Venemaa välisvõlaga. VEBi sertifikaadiomanikud pole kunagi omanud kontot või kliendisuhet Venemaal, nad olid Eesti pankade kliendid.

Karilaid: Keskerakond ei põgene enda korruptsiooniküsimuste arutamise eest, soovitan sama Reformile.

Ants Laaneots (Reformierakond): kodanik Karilaid, te solvasite isiklikult mind ja Reformierakonda. Raske on teie kohta öelda "härra". Valdav osa erakonnast polnud teemaga seotud. Kas püüate meie süüdistamisega teha "katet" enda erakonna korruptsioonile pealinnas?

Valdo Randpere (Reformierakond): su pime viha erakonna vastu takistab sul nägemast, et põhjuslikku seost Reformierakonna ja VEB Fondi vahel pole.

Karilaid: osad sertifikaadiomanikud on saanud hüvitist, teised mitte. Mitu aspekti - Eesti Pank on "sellesse segatud" ja on seda tunnistanud ning vabandanud. Karilaid väidab, et Eesti Pank oli varasemalt "poliitiliselt kontrollitud".

Jüri Jaanson (Reformierakond): ootasin argumente, aga räägitakse nimedest - Ligi, Rõivas. Kordan Ligi küsimust: kas riik varastas ettevõtjatelt raha?

Karilaid: täna oleks vaja eelkõige, et riigikogu süveneks uuesti allikatesse, nt Toomas Kümmeli, Virkko Lepassalu teostesse.

Karilaid: Reformierakonna enda huvides peaks olema teemaga "süvitsi tegeleda", et võtta maha kahtlused.

Karilaid tõstab Ligi peale häält: sinu tegevusetus põhjustas trahvi, minu väited pole "klatš".

Jürgen Ligi: aitäh, õiguskomisjoni esimees. Sa oled väga vastutusrikkal kohal. Peaksid tajuma, et sinu roll on esitatada õiguslikke argumente. Selle asemel räägid vanasõnu, levitad klatši, ründad isiklikult oma oponente ja ühte erakonda - kogu su tekst koosneb sellest. Ütle palun, kuidas õigustad lauset, et "Eesti riik võttis ära ettevõtete raha." Näen selles väites mitut õiguslikku viga.

Küsimusi küsivad Keskerakonna saadikud. Jutuks võeti 3200-eurone trahv, mille ringkonnakohus määras riigile 2011. aasta novembris selle eest, et riik viivitas VEB Fondi sertifikaadiomanike kasuks langetatud kohtuotsuse täitmisega. Karilaid jätkab Reformierakonna ründamist: nad on "julgeolekuoht".

Karilaid ründab erinevate teravate väljenditega Reformierakonda, räägib "hämamisest ja vassimisest".

Karilaid: VEB Fondi puhul tuleb "õiglus jalule seada". "Vanarahvas ütleb - naasklit kotti ei peida."

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid: komisjonis toetasid teema arutamist kuuest erakonnast viis. Ühe erakonna esindaja oli erapooletu. Taavi Rõivas tahtis komisjoni ette kutsuda ka Mart Laari, aga komisjon seda ideed ei toetanud.

Kohal on 67 riigikogu liiget. Algab VEBi küsimuse arutamine.

Istung on plaanitud algama kell 10:00