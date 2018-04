OTSEÜLEKANNE ja BLOGI | Kogu tõde Eesti metsa varude ja raiemahtude kohta. Kas raiume liiga intensiivselt?

Kas Eestis raiutakse liialt metsi?

Ka sina võid märgata, et sinu hoovi tuleb mõõtja. Ega sellest ette ei teatata. Oled siis juhusliku trakti valikusse sattunud.

kui metsas töö tehtud, siis läheb asi väga tänapäevaseks. Sisestatakse arvutisse ja programmide abil saadakse tulemused.

Ühe trakti mõõtmiseks kulub üks päev keskmiselt. Olgu ta keset sood või väikesaarel, tuleb ikka kohale minna.

Välitööde tegija elu on ränduri elu. Sõidab ringi, mõõdistab ja elab turismitaludes ja hotellides.

Uuringu käigus saadakse infot ka haritava maa infot, samuti soode, siseveekogune ja muu sellise kohta.

Jutt läheb edasi päris spetsiifiliseks. Metsakorraldajatele teada, tavalisele inimesele ei ütle see palju. Peamiselt käib jutt proovitükkidest ja sellest, kuidas seal proovide tegmine käib.

Mõõtmised teostatakse traktidel, mõõtmisaladelt. Neid on Eestis kokku umbes 4000. Mida enam punkte, seda täpsemad tulemused. Aastas mõõdetakse umbes 360 trakti. Traktide vaheline kaugus umbes 11 kilomeetrit.

Rootsi kasutab sama mõõtmise meetodit. See võetigi neilt üle. Mida teada saab? Eesti metsavarudest, raiemahust, liikidest, kahjustustest, kasvukohatüüpidest, surnud metsast, pindalast ja tagavarast jne. Saab juba näidata trende.

Edasi annab sõnad spetsialistidele. Mis meetod on SMI. Sellest räägib Enn Pärt, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist.

Teine meetod võeti kasutusele. SMI - metsa statistiline inventeerimine. Ka siin omad miinused. Andmed kuni 2 aastat vanad, aga eilset seisu ei anna. Oleme teel kolmanda meetodi poole. Kaugseire. Ülevalt kosmosest, lennukitelt. Lidaritega mõõdame. Paari aasta pärast võiks meil olla olulist infot metsa kohta just sel moel.

Rohtsalu: Kas on vähe või palju metsa? Oleneb, mis aspektist keegi võtab. Kuidas saada infot metsa kohta? Tuleb metsa minna ja iga puu ära mõõta. Meil on igal juhul üle miljardi puu ja raske on mõõta. Kuidas saada infot? Kolm meetodit. Metsakorraldus, et metsa takseerimine. Sellel on mõned miinused. Üks see, et 30% metsa kohta ei ole andmeid. Need andmed on kuni 10 aastat vanad.

Jaak Rohtsalu, Keskkonnaagentuuri asedirektor võtab sõna.

Valdo Jahilo, kes on Keskkonnagentuuri kommunikatsioonijuht. Ta ütleb, et ühed usuvad, teistel on faktid. Täna räägitakse faktidest.

Kohal on poliitikud, ametnikud ja ka ettevõtjad.

Tere tulemast. Täna tutvustatakse Keskkonnaagentuuris seda, mis meie metsades toimub. Kui palju raiutakse ning kui palju veel raiuda on (naljaga pooleks).