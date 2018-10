Otsustamatuse karistamine: eelarverekord, rubla kasulik kurss ja Euroopaga kauplemise erirežiim ehk mida andsid Putinile ebaefektiivsed sanktsioonid

Euroopa liidrid külastavad Venemaa ärifoorumeid, saksa pankurid ja töösturid vastanduvad edukalt gaasiühenduse Nord Stream 2 kriitikutele ning lääne pankadele kuulub endiselt kuni 34% Venemaa rublades arvestatavast riigivõlast ning enam kui 200 miljardi dollari väärtuses suurte Venemaa ettevõtete valuutakohustusi.

Aeg-ajalt püüavad Euroopa ja USA poliitikud omavahel arveid klaarida, süüdistades oponente kas Venemaaga koostöös või siis liiga pehmes suhtumises meie idanaabrisse. Kas sellisel juhul saab öelda, et sanktsioonid on ebaefektiivsed? Et nende rakendamine oli viga? Ning et lähemas või kaugemas tulevikus tuleb need nagunii kaotada isegi vaatamata sellele, kui need ei suuda oma eesmärke saavutada?

Autorile tundub, et esimesele kahele küsimusele võib juba täna jaatavalt vastata, kuid kolmanda küsimuse vastus on keerulisem.