Oudekki Loone: tagastan riigikogu kantseleile 750-eurose õigusabi kulu

Keskerakondlane Oudekki Loone otsustas tagastada riikogu kantseleile 750-eurose õigusabi kulu, mille ta vormistas hüvitise saamiseks koolituskuluks, peale seda, kui Ärileht kahtlasele kulutšekile tähelepanu juhtis.

Delfi kirjutas täna, et kuluhüvitiste tšekkidest selgub, et Kerstin-Oudekki Loone on ostnud 750 euro eest õigusabi advokaadibüroolt Simson Straus ja vormistanud selle koolituskuludeks. Tegemist on sama advokaadibürooga, mille advokaat kaitses Loonet mulluses kohtuasjas Eesti Päevalehe vastu.

Riigkogu kantselei hüvitab küll koolituse ja õigusliku analüüsi teostamiseks vajalikud kulutused, kuid antud juhul polnud kulutšekile märgitud, et tegemist oleks kummagagi, vaid märgitud oli ainult õigusabi.

Peale mitmeid päringuid vastas Loone lõpuks, et on kasutanud õigusabi endale teadaolevalt lubatud moel, kuid maksab raha siiski kantseleile tagasi. "Riigikogu liikme efektiivseks tööks on õigusabi kasutamine tihtipeale vajalik ja mõnikord vältimatu. Olen seda võimalust kasutanud minule teadaolevalt lubatud moel ning riigikogulase töö tõttu," ütles Loone.

"Mul on kahju, et kuluhüvitised tekitavad nii palju probleeme ja ma ei soovi, et tähelepanu minu sisulisele tööle kannataks kuluhüvitiste debatis. Seetõttu tagastan Riigikogu kantseleile 750-eurose õigusabi kulu. Leian, et koos kolleegidega Riigikogust tuleb töötada selle nimel, et kuluhüvitiste regulatsioon oleks edaspidi selgem ja põhjustaks vähem segadusi ning arusaamatusi," lisas ta.