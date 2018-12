Õudus aktsiaturgudel: hirm krahhi ees tõi börsi ajaloo halvima jõululaupäeva: maad võttis karuturg

USA suurimate börsiettevõtete Standard & Poor's 500 aktsiaindeks kaotas esmaspäeval 2,7%, maailma autoriteetseim Dow Jonesi tööstusindeks aga suisa 2,9%, jõudes tõenäoliselt halvima detsembri tulemuseni alates suurest depressioonist 1931. aastast, vahendab uudistekanal Bloomberg.

Standard & Poor's 500 indeks jõudis jõululaupäeva puhul lühendatud kauplemispäeva jooksul lõpuks nn karuturule (inglise k. „bear market“), mis tähistab börsidel eelmise aasta tippudega võrreldes 20% või suuremat langust. Juba reedel jõudis „karuturule“ tehnoloogiahiide koondava Nasdaqi indeks, olles esmaspäevaks kaotanud juba 23,9% oma senisest väärtusest.

Kui vaadelda indeksite langust nädala jooksul, oli see halvim alates 2008. aasta majandussurutise algusest: tehnikahiide koondav Nasdaq kukkus nädalaga 8%, Dow Jones 7% ja Standard & Poor's 500 ka 7%.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018