Oviir pankade ja Kredexi hõõrumisest: loodan, et tegu oli arusaamatusega

Endine ettevõtlusminister Liisa Oviir kommenteeris sotsiaalmeedias tänase Ärilehe loo peale, et loodab, et pankade käitumise puhul oli tegemist arusaamatusega, sest Kredex ei saanud kinni maksta ettevõtte Windoori (ja pankade) kahjusid, mille vastu firma kindlustatud polnud.

"Lugesin Eesti Päevalehe artiklit, mille kohaselt suhtuvad kaks siinsel turul toimetavat panka Kredex Krediidikindlustusse kuidagi ettevaatlikult, on mingil ajal koostööd piiranud ja ei ütle ka praegu selge sõnaga oma suhtumist välja. Ma tõesti loodan, et see on mingi arusaamatus ning kaks suurpanka tegelikult ei leia, et nn Windoori juhtumis igati korrektselt käitunud Kredex on kuidagi karistamist väärt," kirjutas riigikogu liige ja endine ettevõtlusminister Liisa Oviir.

"Eelmisel nädalal riigikohtus lõppenud lugu, millega ma ettevõtlusministrina lähemalt kursis olin, näitas üheselt, kuidas üks ettevõte proovis panna Kredexit kinni maksma kahjusid, milles nad kunagi kokku polnud leppinud ja mille tekkimises ettevõttel endal oli määrav roll. Enamgi veel, kolmes kohtuastmes sai kinnitust, et ettevõte oli kindlustuslepingu sõlminud varjates olulist infot kindlustusandja Kredex ees.

Eksport on Eesti majandusele oluline, kuid seda tuleb teha vastutustundlikult ning mängureegleid järgides. Eesti maine ettevõtluskeskkonnana ei ole ainult riigi asi ajada, selles osaleme me kõik. Kredexi täpsus ja töökultuuri kõrge tase on selle juhtumi kaudu igakülgselt testitud läbi kolme kohtuastme. Mul on kahju, et meie ettevõtjat on Kasahstanis petetud, kuid see ei ole Kredexi süü. Kredexi korrektne käitumine väärib tunnustust."