Oxfordi ülikool plaanib tulla võlakirjaturule

Oxfordi ülikool plaanib teha oma ajaloo esimese võlakirjapakkumise, kirjutab MarketWatch.

Üheksasaja aastase ajalooga Oxfordi ülikool plaanib teha ajaloo esimese võlakirjapakkumise, lootes kaasata hea hinnaga raha.

Reitinguagentuur Moody's andis ülikoolile tippreitingu Aaa.

Üksikult on Oxfordi ülikooli kolledžid emiteerinud ka varem võlakirju, kuid ülikoolile tervikuna on see uus kogemus. Tõenäoliselt emiteeritakse 100-aastaseid võlakirju. Ülikool palkas JPMorgani vähemalt 250 miljoni dollarilist tehingut korraldama.

Üha enam Ühendkuningriigi kõrgkoole lasevad välja võlakirju, kuna valitsus kärpis rahastamist. Pärast seda kui õppetasu tõsteti 9000 dollarile, piirati edasine tasutõus. Samal ajal on kärbitud grante ja muid subsiidiume.

Oxfordi bilanss on korralik tänu sellele, et nende sihtasutuse bilansimaht kasvas viie aasta taguselt 1,4 miljardilt naelalt mullu 2,6 miljardi naelani.

AAA-reing paneb Oxfordi krediidireitingult samale pulgale USA konkurentide Harvardi ja Yale'iga.