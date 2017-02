Varem peamiselt võlgades firmadega mässanud ja nüüd end Hollandis start-up'ide käivitajana esitlevale Märten Veedlale mõisteti ligi viieaastane tingimisi vanglakaristus liisingupettuse eest, millesse ta mässis 15 inimest ja tekitas kahju 175 000 eurot, kirjutab Äripäev.

Veedla oli oma 2012. aasta aprillist oktoobrini kestnud lühikeseks jäänud, kuid toona hästi töötanud petuskeemi aju. Teda assisteeris Jaanus Kiviselg, kelle karistuseks määrati tingimisi kaheaastane vangistus. Mõlemal mehel oli varasemast all ridamisi kehtivaid karistusi nii kriminaal- kui väärtegude eest. See, et alles eile sõlmisid Veedla ja Kiviselg kohtus prokuröriga kokkuleppe ja olid oma karistustega nõus, kõneleb uurimise mahukusest, mis on vormitud nüüd toimikutena 32 köitesse.

Kuriteopartnerid Veedla ja Kiviselg käisid Saksamaalt Eestisse autosid toomas. Seejärel otsisid siin inimesi, kes võtaksid sõidukid enda nimel liisingusse. Skeem töötas nii, et Veedla müüs Saksamaalt toodud sõidukid tuntud automüüjatele nagu Amserv ja Catwees, kes omakorda müüsid sõidukid liisinguandjatele nagu Nordea ja DNB pank. Esimesele tekitas ta kahju ligi 159 000 eurot, teisele ligi 16 000 eurot.

