Paarike varastas Amazonist enam kui miljoni dollari väärtuses elektroonikat

USAs Muncie's elav paarike tunnistas end kohtus süüdi Amazonist enam kui 1,2 miljoni dollari väärtuses kaupade varastamises, kirjutab ZDNet.

Star Press kirjutas, et 38-aastane Erin Joseph Finan ja 37-aastane Leah Jeanette Finan tunnistasid Indianapolise kohtus oma süüd.

Finanid ostsid lõputult Amazonist asju kasutades sadu interneti valeidentiteete. Osteti mängukonsoole, nutikellasid ja digikaameraid. Mõni aeg pärast ostmist teatasid nad Amazonile, et saabunud tooted on katkised ja nad said tasuta asenduskaubad. Samas ei jõudnud kunagi kahjustatud kaubad tagasi Amazon.comi.

Antud juhtumi lahendamiseks algatasid uurimise USA maksuamet, postiinspektsioon ja Indiana osariigi politsei.

Paarike loodab kokkuleppemenetlusele, et vähendada karistusi. Paarikest võib oodata kuni 20-aastane vanglakaristus, kuni 500 000 dollarit trahvi. Nad olid valmis maksma Amazonile tagasi 1 218 504 dollarit varastatud kaupade eest.