Päästjad on riigi silmis 600 eurot vähem väärtuslikud kui politsei

Siseminister Andres Anveltile esitati küsimused politseiametnike ja päästjate palkade kohta. Vastusest selgub, et erinevused tasustamisel on suured. Nimelt oli politseinike igakuine brutosissetulek (palk koos lisatasudega) 1522 eurot, kuid päästjatel vaid 888 eurot.

Põhipalk on mõlemal ametikohal tõusnud eelmise aastaga võrrelds 5%. Politsei põhipalk oli eelmise aasta oktoobris 1422 eurot ning selle aasta jaanuari lõpus 1493 eurot. Seega on politseiametnike keskmine põhipalk sel perioodil kasvanud 71 eurot ehk 5%. Päästjatele määratud keskmine põhipalk oli eelmise aasta oktoobris 820 eurot ning selle jaanuari lõpus 862 eurot. Seega on päästjate keskmine põhipalk sel perioodil kasvanud 42 eurot ehk 5%.

Lisaks on 25-aastase staažiga politseiametnikel, päästeteenistujatel ja vanglaametnikel õigus saada väljateenitud aastate pensioni. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli pensioni saajaid 1. jaanauri seisuga 1214 ja keskmine pension on 329,61 eurot. Täpset isikustatud infot väljateenitud aastate pensioni saajate kohta

Millal ja kui palju tõstetakse palkasid?

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles eelmisel kevadel, suurenenud töökoormuse tõttu võiks päästja keskmine palk ulatuda vähemalt 1000 euroni kuus, kuid nii suurt palgalisa oodata pole.

"Nii politseiametnike kui ka päästjate palkasid tõsteti 1. jaanuarist. Politsei- ja piirivalveamet prognoosib politseiametnike keskmiseks kuu palgaks sellel aastal 1590 eurot. Päästeamet prognoosib päästjate keskmiseks kuu palgaks sellel aastal 920 eurot. Edasised taotlused palgatõusu lisaraha saamiseks esitatakse riigi eelarvestrateegia raames," vastas siseminister.