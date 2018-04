Paberi hinda ootab ees hüpe. See mõjutab kõike alates kontoripaberist kuni lehepaberini

Paberi hinda mõjutavad kaks poolt – nii tootmise vähenemine kui tarbimise kasv.

Trükipaberi kättesaadavus on oluliselt halvenenud, eriti just ajalehepaberi osas, ütles Kroonpressi juht Andres Kull.

Suure trendina võib välja tuua e-kaubanduse võidukäigu, mille tootjatelt müüjatele ja müüjatelt klientidele kohaletoimetamiseks on tarvis pakkematerjale. Kuigi meedia digitaliseerub, on trükimeedia langus tulnud paberitootjatele oodatust aeglasemalt.

„Põhjuseks on tootmismahtude vähendamine tootjate poolt, mille aluseks on võetud mustemaid prognoose kui ajaleheturul reaalselt toimunud on,“ ütles Kull. „ Teisalt on Hiina vähendanud keskkonnasaaste vähendamiseks tootmist.“

SCA andmetel on Hiinas suletud kõik väikesed paberitootjad mahuga kuni 35 000 tonni aastas.

„Ma ei tea kui suur on see kogus summaarselt, aga see tuleb nüüd hiinlastel sisse osta,“ märkis ta. „Hinnatõus puudutab rohkemal või vähemal määral kõiki paberiliike, ka kontoripaberit. Tõus võib olla 10-15%, ajalehepaberil rohkemgi.”