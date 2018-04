Paberivabriku omanik Simsonile: meid jäeti soodustusest ilma, sest oleme liiga tublid?

Räpina paberivabriku omanik Raul Kibena pöördus majandusminister Kadri Simsoni poole murega, et kuigi elektri suurtarbijatest ettevõtetele vähendatakse oluliselt elektrilt makstavat aktsiisimäära, jääb näiteks Kibena ettevõte nendest kriteeriumidest välja. Lihtsustatult on põhjus selles, et ettevõte on liiga efektiivne ja kuigi ka nende elektriarved on kõrged, ei moodusta need siiski ettevõtte kuludest piisavalt suurt osa. Kibena sõnul võib selline ebavõrdne kohtlemine viia Eesti vanima tööstusettevõtte osaliselt Eestist minema.