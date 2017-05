Padar: mu tööd TS Laevades on märgatud ja sellega tulid ka pakkumised

TS Laevade juhatuse esimehele Kaido Padarile hakati peale parvlaevade saagat tegema pakkumisi erinevatest ettevõtetest ning võitjaks tuli Eesti Talleks.

Kaido Padar asub Eesti Talleksi juhatuse esimehe kohale alates 1.augustist, sinnani jätkab ta tööd TS Laevad juhatuses, et aidata kaasa parvlaevaliikluse sujuvale teenindamisele tihedal suveperioodil. Lähiajal kuulutab Tallinna Sadam välja tütarettevõttele uue juhatuse esimehe otsingu.

Kuidas tuli otsus TS Laevadest lahkuda?

Mu tegevust on märgatud. Mind on viimased kuud kutsutud paljudele põnevatele kohtumistele ja nüüd ma lähen erasektorisse. Ühtegi tonti pole mõtet otsida, sest neid ei ole. Muidu läheks kiiresti, aga lähen ära alles suvel.

Ma olen rahutu hing. Mul on ammune soov minna erasektorisse, et näha erinevust eraettevõtte ja riigiettevõtte vahel. Ma olin Omnivas kaheksa aastat ja siin poolteist aastat.

Kas võrreldes TS Laevade parvlaevasaagaga tõotab töö Talleksis kergem olevat?

Ma kindlasti ei lähe sinna sooja tooli peale istuma. Me oleme omanikega paika pannud selged eesmärgid, mida me ettevõtte jaoks tahame. See on nagu spordis, kui sa lähed juba stardijoonele, siis tahad esimene ka olla.

Kas põhimõtteliselt võib öelda, et Teid osteti TS Laevadelt üle?

Mulle tuli erinevaid pakkumisi. Huvitav on see, et parvlaevandust on märgatud ja meile on kaasa elatud. Mul on olnud huvitavaid kohtumisi huvitavate inimestega. Seda ma ei salga. Esialgu oli plaan aasta lõpupoole liikuda, aga kuna nii läks, siis otsustasin nüüd Talleksisse minna.

Kas TS Laevad osutasid kõva vastupanu või lasid Teid lihtsalt minema?

TS Laevadega pidasime pikki ja tõsiseid vestlusi ja kolleegide ees võtan mütsi maha.

Mul on omad rituaalid olemas, kuidas selliseid valikuid teha. Alati tasub mõelkda, kus sa viie aasta pärast tahad olla. Kindlasti on inimesi, kes on alati rahul sellega, mida nad teevad. Ma arvan, et kui sul on soov kusagil kaasa aidata ja visioon ja eesmärgid ühtivad, siis tuleb minna. Näiteks Talleksi puhul mul see hetk tekkis. Sellele vaatamata oli otsus suhteliselt raske.

TS Laevade nõukogu esimees Valdo Kalm ütles, et erasektor ja riigi äriühing ei ole oma juhtimise poolest midagi erinevat, kuid mul see kogemus puudub ja ma kindlasti soovin kätt proovida.