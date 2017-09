Padar vs Metsamaa: kuidas läheb Kristel Mardisoo armukolmnurka sattunud meeste äridel?

Neljapäeva õhtul avaldas Publik uudise, millest selgus, et laulja Tanel Padari pikaaegne elukaaslane Kristel Mardisoo on abielus teise mehega. Kuidas läheb armukolmnurka sattnud meeste äridel?

Kristeli abikaasaks osutus Andreas Metsamaa, kes on pea kakskümmend aastat tagasi mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poeg.

Tanel Padar on seotud mitme ettevõttega nagu Eesti Muusika Kirjastus OÜ, Crunch Industry OÜ, eelmisel aastal asutatud Hea Pidu OÜ, sellel aastal asutatud Padar Proctions OÜ ja Padar Houldings OÜ.

Eesti Muusika Kirjastuse müügitulu oli mullu 15 950 eurot ning puhaskasum 2 286 eurot. Muide, ettevõte ei ole viimases kvartalis tasunud riiklikke makse. Crunch Industryl, mille omanikud on Padar ja Danel Pandre, läheb hästi. Firma müügitulu oli mullu 763 168 eurot ning kasum tegi võrreldes 2015. aastaga suure hüppe, ulatudes mullu 38 648 euroni. 2015 aastal oli kasum vaid 848 eurot ning 2014. aastal 69 846 eurot.

Kuidas läheb Andreas Metsamaa äridel?

Andreas Metsamaa on seotud firmadega AS A&M, Baltic Tours AS, Brazilian Soul OÜ, osaühing Pokka Joogid, osaühing Noite Hotels ja Cocoon OÜ. Viimased on väiksemad ettevõtted, millest edukaima Baltic Toursi kasum oli mullu 14 998 eurot, kuid kasum on ka viimase kolme aasta jooksul järjest kahanenud. Jookide hulgimüügiga tegelev Pokka Joogid oli mullu 1877 euroga kahjumis.

See-eest enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja käitusega tegeleval ja varasemalt Mait Metsamaale kuulud AS-il A&M läheb hästi. Ettevõtte müügitulu oli mullu 255 991 eurot, tõustes 32,3% võrreldes 2015. aastaga. Puhaskasum oli 2015. aastal 49 249 eurot ning tõusis aastaga lausa 153,5%, ulatudes mullu 124 843 euroni. Ettevõtte juhatusse kuulub omanik Andreas Metsamaa ja nõukokku tema ema Viive Metsamaa, Leida Metsamaa ja isa Mait Metsamaa kunagine sõber, ärimees Peter Wedde.

Firmale kuulub 27 kinnistut ja üks ärimaa. Kinnistutest magusamad palad asuvad Tallinna kesklinnas Laulupeo tänaval, Pärnu maanteel, Tatari tänaval, Rävala puiesteel, Kaupmehe tänaval ja Sakala tänaval.

Isa pärand

Õhtuleht kirjutas 1999. aastal, et seaduse järgi päris Andreas Metsamaa ärimehest isa varast neljandiku.

Mait Metsamaa päranduse hulka kuulusid 50 protsenti turismifirmast Baltic Tours, enamusosalus restoranis Carina, 20 protsenti tanklaketist Krooning, pisut alla poole Kernu Kämpingust, kümneid miljoneid kroone maksev luksusvilla Tabasalus, apartement Pikal tänaval, korter Kuressaares, elumaja Pihtla vallas ning 5,9 hektarit maad Saaremaal Vätta poolsaarel.