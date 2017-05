Pagulasest sai eduka iduettevõtte juht, kes vallutab maksete turgu

Somaaliast Londoni pagenud ökonomistist ettevõtja Ismail Ahmed on hakanud iduettevõtjaks. 2010. aastal asutas ta internetipõhise rahaülekandekompanii WorldRemit. Sellest asjast on ta kaasnaud investoritelt enam kui 145 miljonit dollarit ja tänapäeval saab tema ettevõtte vahendusel teha ülekandeid 142 riiki, kirjutab Bloomberg.

Sel nädalal võib tulla suur päev. WorldRemit plaanib ühendada oma teenuse Google'ile kuuluvasse Android Pay'sse. See teeb 2,4 miljonile kasutajale kasutajatele mugavamaks raha saatmise ja võimaldab Ahmedil jõuda lähemale aastas 444 miljardi dollarili suuruse arenevate maade rahaülekannete turu moderniseerimisele.

Tema ja ettevõtte enam kui 300 töötajat on ülekannete äri muutuste esirinnas. Inimesed on jätkuvalt Western Unioni kontorites sabas, et saata raha lähedastele, makstes pankadele suuri teenustasuasid või usaldavad sularaha maksetel musta turu võrgustikke. Jätkuvalt kulub tunde või isegi päevi, kuni sel moel raha laekub.

Alates 2011. aastast on nutitelefonides digiraha palkade saamiseks ja arvete maksmiseks kasutajate arv viiekordistunud enam kui 500 miljoni kontoni ligi sajas riigis, selgub tööstusharu esindaja GSMA uuringust. Mobiiltelefoniga rahvusvahelised rahaülekanded maksavad vähem kui kolm protsenti tehingu summast, mis on vaid pool selles, mida võtavad traditsioonilised ülekandeteenuse pakkujad. Raha jõuab kontole minutitega ja panku pole tarvis.

WorldRemit teatas, et nemad vahendavad kolm igast neljast rahvusvahelisest mobiilimaksest. Western Union, kes ajab äri läbi 500 000 agendi 200 riigis, plaanib vastulööki.

Suureks probleemiks on sellistele firmadele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased reeglid.

„See on suurim üksikrisk,“ ütles riskikapitalifirma Accel Parnersi partner Harry Nelis, kes investeeris 2014. aastal WorldRemitisse 40 miljonit dollarit.

Alates 2013. aastast on investorid panustanud online-maksefirmadesse enam kui 1,8 miljardit dollarit.

Sarnased ettevõtted Ahmedi omale on Seattle'i ettevõte Remitly ja Londoni Azimo. Nad kõik on võtnud ette Western Unioni turu. Western Union lõi oma online-teenuse, kus makseid tehakse 37 riigi vahel. See üksus tõi Western Unionile 340 miljoni dollarilise käibe, mida on kaugelt rohkem kui World Remiti 51 miljonit dollarit.