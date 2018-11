Päikeseenergia turul maskid maas

Päikeseenergia turul on tänavu varasemaga võrreldes kõik teisiti. Kui muidu kerkis mõni üksik suurem jaam aastas, siis nüüd on tekkinud täiesti uus energeetikasektori haru – kohalike päikeseelektrijaamadega elektritootjad – ning sel aastal saavutatakse Eestis kindlasti parkide rajamise rekord. Põhjus on seadusemuudatus, mille järgi saavad uuest aastast taastuvenergia toetust vaid väiketootjad, kel tootmisvõimsust kuni 50 kW ehk sisuliselt kodumajapidamised. Praegu saavad toetust kuni ühemegavatised tootjad.