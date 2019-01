„Detailplaneeringu menetlus läks lõpuks päris närvidemänguks: viimasel hetkel ta kehtestati ja siis sain ka ehitusloa,” ütles Harku vallas Vääna keskuses eelmise aasta eelviimasel päeval valminud päikesepargi omanik, Green OÜ juhatuse liige Erik Zavadskis. „Pargi püstitamine on lõpetatud, temaga on põhimõtteliselt võimalik elektrit toota,” lisas ta.

Kinnistu, kuhu park püsti pandi, on talle kuulunud 2004. aastast ja ehitis oli ka 2016. aasta lõpus algatatud detailplaneeringusse kirjutatud. Ent ta ei arvestanud möödunud kevadel vastu võetud elektrituruseadusega, mille tõttu läks pargi rajamisega kiireks ja see tuli püsti panna enne kõrvalkinnistutele plaanitud elumajasid. „Minu jaoks läks see plaan täiesti pahupidi,” tõdes Zavadskis.