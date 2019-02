Paindlik ja võimekas raamatupidamine sinu ettevõttele

Amello Raamatupidamisteenused OÜ on raamatupidamisbüroo, kes otsib pidevalt uusi tänapäevaseid tarkvaralahendusi ja julgustab oma kliente sedasama tegema, et püsida efektiivne.

Ei ole olemas ühtset standardit teenuse osutamiseks

„Kui mul palutakse kirjeldada meie pakutavat raamatupidamisteenust, saan vaid vastata, et nii palju, kui on meil kliente, on ka erinevaid lahendusi raamatupidamisteenuse osutamiseks,“ ütleb ettevõtte Amello Raamatupidamisteenused OÜ juhataja Helge Ollema. „Meie jaoks ei ole oluline, kas ettevõte on suur või väike, kaubandus-, toomis- või teenusettevõte, alustav või juba tegutsev ettevõte, meie eesmärk on alati üks – leida meie kliendile just temale sobiv lahendus raamatupidamise korraldamiseks.“

Amello on e-lahendustele suunatud raamatupidamisbüroo, kes ei ütle ära ka paberiusku klientidele. Koostöös iga kliendiga leitakse just konkreetse ettevõtte vajadustele vastavad lahendused teenuse osutamiseks. „Ainus, mis on meie jaoks standard, on kehtiv seadusandlus. Kuid see, milliseid tarkvarasid ettevõttes kasutatakse, kuidas andmebaaside infot raamatupidamisearvestusse integreerida, kuidas jagada ülesandeid ettevõtte ja raamatupidamisbüroo vahel, see selgub läbirääkimistel ettevõtte esindajaga või lausa ettevõttes kohapeal tööprotsesse kaardistades,“ ütleb Ollema.

Raamatupidamisteenuse müük on usalduse ja koostöö müük

„Meie edu raamatupidamisteenuse osutamisel sõltub otseselt kliendi usaldusest meie vastu ja tema valmisolekust koostööks. Juhul kui kliendiga tekib usalduslik suhe, on meil võimalik klienti uusi tarkvaralahendusi katsetama julgustada. Sageli vajab uue lahenduse juurutamine ka muudatusi ettevõtte sees kohapeal. Harjumuste muutmine ja asjade uut viisi tegema õppimine ei ole alati just kõige lihtsam ülesanne.“

Amello Raamatupidamisteenused

Amello eelistab e-lahendustele rajatud süsteeme, et vältida andmete korduvsisestamist. See omakorda aitab vältida vigu ja loob seesmise kontrolli võimalike inimlike vigade varajaseks avastamiseks.

Iga eduka ettevõtte taga on hea raamatupidaja või terve raamatupidamisosakond

Kliendi esmane kontaktisik Amellos on tema raamatupidaja, kes on kõige paremini kursis ettevõtte raamatupidamises toimuvaga, kuid lisaks temale tegelevad kliendi raamatupidamisega veel mitmed isikud Amello büroost.

„Kuna osutame raamatupidamisteenust meeskondlikult, siis piltlikult öeldes anname oma teenuse raames kliendi käsutusse terve raamatupidamisosakonna, mille iga liige täidab teenuse osutamisel kindlat rolli.“ Ollema sõnul on selline lähenemine aidanud neil tagada andmete töötlemise kiiruse ning teenuse kvaliteedi.

Amello töötajad on pädevad ja lihtsalt meeldivad inimesed oma isiklike hobide ning tegemistega. „Raamatupidamistöö on täis pikitud tähtaegade tõttu üksjagu stressirohke. Me võtame teadlikult aega ka puhkuseks ja taastumiseks. Tänu e-lahendustele on töötajatel võimalus töötada ka mujal kui füüsiliselt ettevõtte kontoris olles. See annab võimaluse soovi korral kasutada kodukontorit ja hoiab kokku meie väärtuslikku aega, mis kipuks muidu kodunt tööle jõudmiseks liiklusummikutes kaduma.“

Selleks, et tasakaalustada tööstressi millegi lõbusamaga, pole Amello töötajatele võõras korraldada meeskondlikke ettevõtmisi ja üritusi. Siinkohal võiks nimetada ühiskülastusi Tallinna loomaaeda, matkamist rabas ja öötundideni veninud ekstreemset kanuumatka. Helge Ollema nendib, et igapäevase töörutiini murdmiseks ei peagi alati kontorist väljaspool midagi suurt korraldama. Piisab ka näiteks kiirtoidupäeva, maani kleitide kandmise päeva või õues töötamise päeva tähistamisest.

2019. aasta kevadel on plaanis ühiselt Tallina maijooksul osaleda ning pikalt on mõeldud teha ka üks lemmikloomapäev, mis tooks kindlasti Amello kontorisse palju elevust. „Kõik algatused on tekkinud meeskonnasiseselt. See on suur väärtus, kui ühes meeskonnas töötavad inimesed leiavad tahtmist toimetada ühiselt ka väljaspool töiseid tegemisi. Usun, et see hea meeskonna aura jõuab ka meie klientideni.“

