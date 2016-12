Porfellihalduritel ja riskifondidel on veel üks asi, mille pärast muret tunda. Selleks on aina enam hinda minev andmeteadlase (data scientist) ametikoht. Selliseid inimesi otsivad paljud fondid ning neile pakutavad rahasummad aina kasvavad, kirjutab Bloomberg.

Matt Ober lahkus WorldQuantist ja läks üle Third Pointi ning talle makstakse seal üle 2 miljoni dollari. See tuleb välja tema endise tööandja poolt sisse antud lepingurikkumise kohtuasjast. Ober, kes on 32-aastane, alustab järgmisel kuul Third Pointis peaandmeteadlasena. Ta andis kohtule teada, et talle makstakse 200 000 dollarit põhipalka. Sama summa sai ta ka WorldQuantist. Ta vaildustab aga selle, et 2 miljonit dollarit boonust on talle kindlasti ette nähtud.

Third Point kuulub Dan Loebile. Mees on järjekordne julge inimene riskifondide juhtide seas, kes hakkab tegelema suurte andmete ja kvantitatiivse investeerimisega, et oma tulemusi parandada. Teadlased ja kodeerijad, kes kaevandavad, puhastavad ja modelleerivad informatsiooni on väga nõutud „kaup". Aastaid on neid hoitud taustal ning peetud reatöötajateks. Kogenud andmeteadlased võivad tänapäeval teenida juba 500 000 kuni 700 000 dollarit aastas. Kui sul on aga väga vinge taust, siis võid sa saada ka kolm korda kõrgemat tasu, ütleb värbaja Aleksei Logantšuk.

„On veel vara öelda, et andmeteadlased on uued universumi valitsejad, aga nad on sinna teel," lisas ta. „On juba mitmeid inimesi, kes teenivad seitsmekohalist palka olles ise alles 20 ja 30 eluaasta vahel."

Riskifondi haldurid ja vanemanalüütikud aga kaotavad palgas. Näiteks seitsme aastase kogemusega töötajaid ootab 2016. aasta kokkuvõttes 14-protsendiline palga vähenemine umbes 685 000 dollari peale aastas. Logantšuki sõnul teenivad portfellihaldurid ja partnerid siiski veel suuremaid summasid.

Londonis tegutsev Winston Capital Management teatas aprillis, et nad loovad San Franciscosse 40 teadlasega andmeteaduse keskuse. Chicagos tegutsev Citadel andis enda peariskijuhile uue ametikoha, milleks sai peaandmejuht.