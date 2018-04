Palgad, mis panevad nina verd jooksma: Jaapani firma astus geeniuste meelitamisel ajaloolise sammu

Jaapani firmad on globaalsel tööturul tuntud kui pigem tagasihoidlike palkade maksjad. See on ajalooliselt nii olnud, et inimesed soovivad seal väiksemat palka, aga garantiid, et töö on pikaajaline. Tehnoloogiavaldkonna üks tegijaid tegi seal riigis aga pretsedenditu sammu, kirjutab Business Standard.

Jaapan on liitunud globaalse hullusega, kus tipp-inseneride palgad tõusevad kohati kosmilistesse kõrgustesse. Neil on vaja jalad kõhu alt välja võtta, sest Hiinas ja USAs on palgad teisest mastist. Talente vajavad aga kõik.

Start Today Company, mis opereerib populaarset online-kaubanduskeskust Zozotown, postitas möödunud esmaspäeval oma blogisse seitse töökuulutust, millega nad otsivad „geeniusest" tehnoloogiaeksperte. Aastapalka pakuvad nad 100 miljonit jeeni ehk üle 771 000 euro (enam kui 64 000 euro kuus). Selle börsifirma väärtus on 8,4 miljardit dollarit ning nad otsivad supertalente valdkondades nagu tehisintellektid, krüptograafia ja robootika.

„See on Jaapanis väga ebatavaline samm, sest seal soovivad töötajad tihti kõrgema palga asemel stabiilsust. See on nii olnud isegi IT-sektoris, kus tipptegijad teenivad keskmiselt veidi üle 92 000 euro aastas. USAs on keskmine enam kui 200 000 eurot aastas," ütles üks ekspert.

Peadpööritavad palganumbrid on Hiinas saamas juba normiks. Riigi ühes suuremas idufirmas võib tipptegija teenida lausa 2,45 miljonit eurot aastas. USAs teenis üks insener Alphabeti isejuhtivate autode osakonnas peaaegu 100 miljonit eurot aastas. See on rohkem kui Wall Streeti tipud, kelle palganumber paneb nina verd jooksma. Pole siis ime, et kõrged palgad hakkavad jõudma ka Jaapanisse. Teadagi on IT-sektor selline, kus on võimalik särada sõltumata keeleoskusest. Sul peab olema lihtsalt tohutult nutti. Seega võivad ka Eesti talendid sellisest hullude palkade pakkumisest osa saada.