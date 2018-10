Palgainfo agentuur: noorte palgasoov on 1400 eurot kätte, kuid veerand neist ei kavatse üle aasta oma tööandja juures töötada

„Iga teine noor plaanib lühemat kui kaheaastast tööstaaži, mis näitab, et pikk tööstaaž ühe tööandja juures on kadumas ajalukku,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Loomulikult on noorte lühiajalise staaži üks põhjus ka see, et ollakse alles erialase töö otsinguil. Teisalt on aga tööstaaži lühenemist märgata ka teistes vanuserühmades. Näib, et mida andekam on töötaja, seda rohkem väljakutseid ta vajab ja seda keerukam on teda ühes ametis pikalt rahulolevana hoida.“