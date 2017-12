Palgainfo agentuuri juht: väikse palgaga lojaalsust ei saa

Kuna tööhõive on viimaste aastate suurim, siis on ettevõtete väljakutse madalama palgaga töötajate lojaalsuse kasvatamine ning paindlikum tööaeg, rääkis Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder Äripäevale.

Agentuuri uuringutest nähtub, et lojaalsus on madalaim väiksema töötasuga lihtsamate tööde tegijate gruppides. "Kui vaadata maksu- ja tolliameti statistikat, siis aasta alguses on alampalga saajaid ca 19% ning aasta lõpuks langeb see 15% juurde," rääkis Seered.

"Nad üritavad oma majanduslikku olukorda parandada ja mõtlevad pidevalt, kust on võimalik kulusid kokku hoida. Kui inimesel on tunne, et ta ei saa endale justkui midagi lubada, siis tekibki rahulolematus," ütles ta.

