Ebavõrdne sissetulek rikaste ja vaeste vahel võib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni uue raporti alusel lüüa lõkkele natsionalismi tõusu.

10% Euroopa kõige rikkamatest elanikest teenivad sama palju kui 50% kõige vaesematest elanikest, selgitas Rahvusvaheline Tööorganisatsiooni (ILO) raport, kirjutas Guardian.

Raportis uuriti globaalseid palgatrende, et vaadelda sissetulekute ebavõrdsust ettevõtete sees ning erinevate ettevõtete vahel. Uuringus selgus, et erinevate ametikohtade palgalõhele on lisaks suured erinevused ka meeste ja naiste palkade vahel, eriti tipptaseme positsioonidel, kus tippjuhist mees võib teenida 50% rohkem kui tippjuhist naine.

ILO uuring avastas ka seda, et 80% ettevõtte töötajatest saavad firma keskmisest väiksemat palka, sest kõrgepalgalised lükkavad skaala paigast ära. Näiteks kui võtta suurima palgavahega ettevõtted, siis töötajatest kõige madalama palga saajad teenisid keskmiselt 7.10 eurot tunnis ning 1% kõige enim teenivatest ttöötajatest sai 844 eurot tunnis ehk palga erinevus oli 118 kordne.

ILO tegevdirektor Guy Ryder ütles, et ebavõrdne sissetulek võib lüüa lõkkele natsionalismi tõusu. "Peale seda kui Donald Trump võitis globaliseerumise vastase seisukohaga presidendivalimised ja UK hääletas Brexiti poolt, tundsid inimesed, et said praeguselt majandussüteemilt "toore tehingu". Palkade erinevus on tõusuteel just suurtes ettevõtetes, kus 1% kõige kõrgema palga saajatest jätab ülejäänud kaugele seljataha."