Palju segadust ja küsimusi: tulumaksuvaba miinimumi arvestus tõi kaasa päringute laviini

Eile ilmus Ärilehes lugu sellest, mis uue tulumaksuvaba miinimumi süsteemiga muutub ja kuidas vältida pealemaksmist (Loe seda lugu siit). Küsimusi tekitas lugu palju, sest kogu süsteem on komplitseeritud ja paljudel meist oleks tark kirjutada maksuvaba tulu avaldus. Millal? Kellele? Kas dividendid maksustatakse topelt? Kas maksuvabastus alates teisest lapsest jääb kehtima? Neile küsimustele vastas maksu- ja tolliameti (MTA) teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.



Küsimus: kas MTA teavitab inimesi ka personaalselt, et neil on vaja teha avaldusi (maksuvaba tulu saamiseks või sellest loobumiseks) emapalga, pensionide jms puhul või see jääb igaühe enda vastutusele?

Vastus: meie andmetel plaanib Sotsiaalkindlustusamet erinevaid teavitusi.

Küsimus: mis ajaks on vaja need avaldused Sotsiaalkindlustusametile esitada?