Paljud firmajuhid ei aimagi, et osa nende igapäevaseid tehinguid on korruptsioon

Kui mainida Eestis sõna „korruptsioon”, meenuvad enamikule ilmselt pigem avaliku sektori skandaalid. Kurikuulsaim on kindlasti Tallinna Sadama afäär. IRL on juba teist korda rajanud oma valimiskampaania väidetava korruptsiooni tõrjumisele Tallinna juhtimisest. Samal ajal on eri sorti vastuteenete pakkumine levinud endiselt ka erasektoris. Labase altkäemaksu andmise ebaeetilisuses ei kahtle vast keegi, kuid on ka peenemat sorti meelehead, mis balansseerib lubatu ja keelatu piiril.