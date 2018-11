Paljud soojafirmad tõstavad hinda, konkurentsiametile on taotluse esitanud 15 ettevõtet

Gaas on tänavu kallinenud 40 protsenti, halupuu kolmandiku ja puiduhake viiendiku võrra ning see sunnib soojatootjad hindu ümber vaatama. Konkurentsiameti menetluses on praegu 15 hinnatõusutaotlust erinevatelt küttefirmadelt.

Näiteks Enefit Greeni Paide koostootmisjaam soovib jaanuarist hinda tõsta 10-15 protsenti. Eesti üks suuremaid soojatootajad Adven, kellel on Eestis üle 30 küttepiirkonna, tõstis oma hindu juba 1. novembrist.

