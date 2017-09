Paljud ukrainlased ei maksa automaksu. Nad kavaldavad riigi üle

Kiievi tiheda liiklusega tänavatel võib märgata midagi kummalist, nimelt suur osa autodest pole alaliselt registreeritud Ukrainas, kirjutab Bloomberg.

Selgituseks ei sobi ka järsk turistide lisandumine, vaid kohalike autojuhtide võimalused hiilida ümber kallist välismaiste sõidukite registreerimisest, kes keelduvad maksmast kõrgeid autoimpordi tariife. Selle asemel ostavad ukrainlased autod naaberriikides ja toovad need ajutiselt üle piiri. Nad peavad igal aastal Ukrainast autoga välismaale sõitma ja siis uuesti riiki sõitma. Vahest tuleb seda teha tihedamini kui kord aastas.

„See on uskumatu,“ ütles 30-aastane ettevõtja Oleksandr Zadnipryaniy, kes maksis Leedus kasutatud Opel Vectra eest 3000 dollarit. „Maksud on röövivad. Miks peavad vaesed ukrainlased maksma selle eest kolm korda rohkem kui rikkad eurooplased?“

Kui mullu ulatus ametlik autode import Ukrainasse ligi saja tuhande autoni, siis sõitis Ukrainas ajutiste numbrimärkide ja transiidina üle 700 000 auto.

Selline autostumine on probleem valitsusele. Vähem laekuvad imporditasud löövad eelarvet ja muudab autode tegelike omanike kindlakstegemise keerulisemaks. Seda näiteks liiklusõnnetuse korral, kuna autod kuuluvad ametlikult välismaistele firmadele. Samuti on osad autod vanemad kui riiki lubatakse importida, mistõttu need pendeldavad mitu korda aastas välismaa vahet.

Autojuhid süüdistavad valitsust, et need teenivad kohalike autoimportööride huve olles kehtestanud kõrged autoimpordimaksud.