Paljudele Nordea Soome töötajatele on täna kurb päev

Nordea alustas plaanitud koondamisega Soomes, millega kaob vähemalt 500 töökohta, kirjutab Bloomberg.

Täna teatab Nordea umbes 500-le pangatöötajale, et nende teeneid edaspidi ei vajata.

Põhjamaade suurim pank alustas töölepingute lõpetamist, teatas ametiühing Nousu. Ametiühing teatas, et sellega koonamised ei piirdu.

Nordea teatas oktoobris, et koondab grupis 6000 töötajat, millest 4000 on täisajaga töötajad. Koonamiste põhjuseks on panga digitaliseerumine.