Palo andis allkirja ning Eesti toetab tuhandete IT-talentide toomist riiki

„Toetusprogramm on avatud kõigile tööandjatele, kellel on tarvis IKT-oskustega inimesi. Sealjuures on oluline märkida, et välisvärbamistoetus on riigipoolne investeering, mille teenime maksude kaudu iga värvatud spetsialisti pealt riigikassasse tagasi minimaalselt kahe kuu jooksul," selgitas minister. „Toetuse saaja brutopalk peab seetõttu olema vähemalt 2000 eurot."

Välisvärbamistoetus on osa Work in Estonia projektist. Toetuseks on planeeritud 4 miljonit eurot kolmeks aastaks ja seda rahastatakse IKT-arenguprogrammi vahenditest. IKT-arenguprogrammi siht on lahendada erinevaid Eesti digisektori probleeme, teiste seas pakkuda kohanemisteenust välisspetsialistidele, toetada tööstuse digitaliseerimist ning paremini kasutada andmepõhist lähenemist toodete ja teenuste arendamisel.

Tööandjad saavad IKT-spetsialistide välisvärbamistoetust hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest maikuu jooksul.