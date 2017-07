Palo: Dubai EXPO-l osalemisse võiks rahaliselt panustada ka erasektor

Enne otsustamist, kas Eesti osaleb 2020. aastal Dubai EXPO-l, uuritakse naaberriikide plaane ning peetakse läbirääkimisi erasektoriga, sest kulukasse ettevõtmisse võiksid rahalise panuse anda ka nemad, ütles ettevõtlusminister Urve Palo.

Palo rääkis ERRi raadiouudistele, et EXPO-l osalemise küsimust hakatakse valitsuskabinetis arutama lähikuudel, konkreetset kuupäeva ei soovinud ta aga välja öelda, vahendab ERR Uudised.

"Meil ei ole nii kiiret, et me peaksime siin ruttama. Pigem on oluline, et teeksime läbimõeldud otsuse," sõnas ta.

Palo sõnul ei ole tal ministrina midagi selle vastu, kui Eesti end rohkem välisturgudel näitab ja ka kõigil EXPO-del, sealhulgas Dubais käib. Viimane on tähtis eelkõige Eesti IT-sektorile.

"Aga samal ajal on EXPO-l osalemine väga kulukas ja mitmed ettevõtlusorganisatsioonid, sealhulgas Eesti kaubandus-tööstuskoda, on ametlikult öelnud, et nemad ei näe otsest vajadust sellel EXPO-l osaleda, et nende all olevad ettevõtjad ei ole sellest niivõrd huvitatud," tõi ta välja.

Ettevõtlusminister lisas, et veel ei ole ka selget pilti meie lõuna- kui põhjanaabrite kavatsustest ja nendega peetakse võimaliku koostöö osas läbirääkimisi.

"Näiteks Põhjamaades on selline hea komme, et EXPO-l osalemise kuludest umbes poole katavad erasektori esindajad. Meil on nüüd ka läbirääkimised siin Eestis erasektori esindajatega, et aru saada, et kui on huvi, kas see on nii suur, et ollakse ka valmis panustama rahaliselt, sest siin räägitakse suurtest summadest, ikka kuni seitsmest miljonist, et Dubai EXPO-l osalemine võiks maksta," selgitas Palo.