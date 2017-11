Palo ei kavatse omavalitsustele juba tehtud viimase miili turunduskulutusi kompenseerida

Kuigi valitsus otsustas, et internetiühenduse niinimetatud viimase miili arendamiseks korraldatakse avalik konkurss, siis juba olukorra kaardistamist alustanud omavalitsustele tehtud turunduskulutusi riik hüvitada ei kavatse, vahendab ERR majandusminister Urve Palo Äripäeva raadios öeldut.

Palo kommenteeris Äripäeva raadios mõnede omavalitsuste pahameelt, mida tekitas valitsuse otsus viia kiire interneti niinimetatud viimane miil hajaasustustes kodudeni riigihanke korras. Nimelt on osa omavalitsusi ettevalmistustesse juba raha paigutanud, nüüd aga kavatseb riik anda hankega 20 miljonit ühele suurettevõttele, kes kõik ise ära teeb.

"Mis on huvitav: me palusime kõigil omavalitsustel, kes on kulutusi teinud ja tahaksid tagasimakset, saata infot, millised kulutused need on ja kui palju. Saime infot ainult DigiMaalt, see on Pärnumaa, DigiTeelt, mis on Harjumaa, ja Digikonnalt, mis on Raplamaa, Järvamaa ja Läänemaa ühine [projekt]," ütles Palo.

Ta lisas, et kõik kolm kooslust on saanud arve ühelt firmalt - TopEstilt, mis kuulub Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse endisele juhile Olav Harjole.

"Nad kõik kolm on teinud koostööd ühe isiku, ühe firmaga. Pärnumaa sealhulgas alustas juba aasta enne, kui nad said aimu, et riik tuleb, ja tegid juba kulutusi. Neid kulutusi tagasi nõuda praegu on minu meelest kurioosne," lausus majandusminister.

