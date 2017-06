Palo: ekspertide jutt vajadusest majandust jahutada näib kohati koomiline

Mõnede ekspertide juttu, et majandust peaks hakkama jahutama, on kohati lausa koomiline kuulata, ütles ettevõtlusminister Urve Palo, kommenteerides hoiatusi, et Eesti majandust ohustab ülekuumenemine.

Palo rääkis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et esimese kvartali 4.4 protsendi suuruse majanduskasvu puhul tuleb silmas pidada, et selle baasiks on eelmise aasta esimese kvartali väga madal majanduskasv, vahendab ERR Uudised.

"Kui vaatame, milline oli eelmise aasta viimase kvartali majanduse olukord, siis oli majanduskasv kõigest 0,8 protsenti. Nii et me oleme aastaid olnud väga madalal tasemel, tähtis on platvormi vaadata," märkis ta.

Ettevõtlusminister lisas, et mis puudutab ambitsioone, on mõnede ekspertide juttu kohati lausa koomiline kuulata. Ta märkis, et juba siis, kui rahandusministeerium avaldas hinnangu, et tänavune majanduskasv on kokku kolme protsendi kanti, oli neid, kes rääkisid sellest justnagu jahutamist vajavast olukorrast.

"See tähendab, et oleme leppinud, et üks protsent aastas on Eesti tase. See tähendab, et järjest kaugeneme Lääne- ja Põhja-Euroopa riikidest," sõnas Palo.

Ta lisas, et on ajalehest lugenud, et näiteks Läti ei lepi alla viieprotsendilise majanduskasvuga. "Miks siis meie peaksime olema need, kes ütlevad, et meie hakkame kolme protsendi juures jahutama?" ei mõistnud minister.

Peaminister Jüri Ratas ütles Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni kolmapäevase hoiatuse kohta, et ülekuumenemise oht muutub järjest reaalsemaks, et valitsus teeb oma prognoose, tuginedes rahandusministeeriumi sõltumatute spetsialistide hinnangule ja analüüsile.