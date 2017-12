Palo juhib Argentiinas EL kaubandusministrite nõukogu

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo juhib 10.-13. detsembril Argentiinas Buenos Aireses toimuval 11. Maailma Kaubandusorganisatsiooni konverentsil Euroopa Liidu kaubandusministrite nõukogu.

Minister Palo sõnul on senised läbirääkimised Genfis liikunud aeglaselt, kuid 164 riigi esindajatega konsensusele jõudmine ongi pikk protsess. "Euroopa Liit otsib võimalusi kompromissideks ja soovib saavutada tasakaalus otsuste paketti, seda nii püsiva riigivaru loomise toiduainetega kindlustamisele ja kalandussubsiidiumidele aga ka muudes teemades nagu põllumajanduse kodumaine toetus, teenuste siseriiklik regulatsioon, e-kaubandus ja VKE-dele suunatud regulatiivsete meetmete läbipaistvus."

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana vastutab Eesti Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahelise koordinatsiooni eest kogu konverentsi vältel. Minister juhatab välisasjade nõukogu kaubandusministrite istungeid, mille eesmärk on kooskõlastada liikmesriikidega WTO läbirääkimiste arengud ning heaks kiita nõukogu järeldused ja anda komisjonile edasisteks läbirääkimisteks mandaat.

Kõigi liikmete esindajatest koosnev ministrite konverents on WTO kõrgeim täitevvõimu organ, mis koguneb vähemalt kord kahe aasta jooksul. Siiani on toimunud kümme konverentsi, viimane neist 2015. aasta detsembris Nairobis. Ministrite konverents on volitatud tegema otsuseid liikmete nõudmisel kõigis küsimustes mistahes mitmepoolse kaubanduslepingu alusel.

Maailma Kaubandusorganisatsioon ehk WTO on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. WTO loodi 1995. aastal üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ühinenud riikide baasil. Eesti liitus 1999. aastal ja WTOs on praeguseks 164 liiget.