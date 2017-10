Palo läks ettevõtjatega Iisraeli, 10 firmast neli on advokaadibürood

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo koos äridelegatsiooniga alustas täna neli päeva kestvat visiiti Iisraeli, mille käigus tutvustatakse sealsetele investoritele ja ettevõtjatele ärivõimalusi Eestis ning meie ettevõtjaid.

„Kui Iisrael on maailmas esikohal iduettevõtete rohkuse poolest, siis meie oleme kohe neil kannul teisel kohal. Tegu on ühe tehnoloogiliselt enim arenenud riigiga, meil on neilt palju õppida."

Ettevõtted ja nende esindajad, kes Iisraeli delegatsiooni kuuluvad, on järgmised:

Meretranspordi ettevõte Amisco tegevjuht Allan Noor;

It-firma Datel tegevjuht Urmas Kõlli;

Automaatikaseadmete pakkuja Ecomatic tegevjuht Linnea Pärnaste-Virve ja president Väino Pärnaste;

Eesti Klaverivabriku juht Indrek Laul;

Advokaadibürood: Hedman Partners Attorneys at Law partner Dmitri Tšimpoaka, TGS Balticsist partner Leonid Tolstov, Primus Legali juhtiv partner Robert Juodka, Zell Aronovich Law Office'i advokaat Adir Aronovich:

Tamro Baltics direktor Leon Jankelevitsh;

Velma Mööbel juhatuse esimees Veljo Kiigemägi.

Minister Palo ja äridelegatsioon kohtuvad Iisraeli Innovatsiooniameti esimehega Ami Appelbaumiga, riskikapitali ettevõtte Jerusalem Venture Partners omaniku ja Knesseti liikme Dr Erel Margalit'iga arutamaks koostööd riskikapitali kaasamiseks.

Lisaks kohtub minister Palo visiidi raames Iisraeli sotsiaalse võrdõiguslikkuse ministri Gila Gamliel'iga, kelle portfellis on ka IKT teemad, kommunikatsiooniministri Ayoob Karaga IT ning e-residentsuse koostöö teemadel ning teaduse-, tehnoloogia- ja kosmoseministri Ofir Akunisega.

Ministrit saadavad visiidil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, arendusvaldkonna juht Sigrid Rajalo, ministri nõunik Ralf-Martin Soe ja avalike suhete nõunik Emilie Toomela. Kokku kuulub delegatsiooni 11 ettevõtjat ja ka Eesti e-residentsuse tegevdirektor Kaspar Korjus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse investorkonsultant Raido Lember ja kaubandus- ja tööstuskoja ekspordinõunik Liisi Kirschenberg.