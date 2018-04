Palo: lätlased käivad ka Eestis shoppamas, küll nad aktsiisides ka järgi tulevad

Ettevõtlusminister Urve Palo vastas pressikonverentsil Läti-suunalise piirikaubanduse kohta, et kui Eestis kirutakse valitsust, mis tõstis alkoholi hinda, siis Lätis on vastupidi - kirutakse valitsust, mis surub inimestele peale kõrgeid tööjõumakse, selle asemel, et alkoholi pealt eelarvesse raha koguda.

"Ja üldsegi, lätlased käivad Eestis ka shoppamas, mitte ainult meie seal," rääkis Palo. "Küll see Läti ka alkoholiaktsiisi tõstab, Leedu ja Eesti on seda teinud ja küll nad järg jõuavad." "Lätis käib vastupidine diskussioon, miks ei võeta Eesti valitsuselt eeskuju, et miks võetakse inimestelt nii suuri tööjõumakse, mitte ei koguta alkoholilt raha." Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing lisas, et Lätis ei ole jaehinnad tegelikult odavad (Euroopa võrdluses) ja pole seda kunagi olnud. "Sealses kaubandusvõrgus pole suurt konkurentsi. Eestis konkureeritakse palju rohkem ja seega on siin allahindlusi ja hea hinnaga pakkumisi võimalik rohkem näha," rääkis Josing. Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI)esitles täna analüüsi, millest selgub, et ligi viieprotsendine majanduskasv 2017. aastal on parandanud elanike elujärge ning peegeldab nii investeeringute aktiviseerumist kui ka kõrget tööhõivet. Kolmeks suuremaks majandusprobleemiks on jätkuvalt ettevõtete vähene innovatsioon, ebapiisav konkurentsivõime ja oskustööjõu puudus.