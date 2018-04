Palo: majandus seisis terve kümnendi paigal

Otsesaate "Foorum" ERR-i neljandas stuudios. Foto: Jaanus Lensment

Urve Palo sõnul mõtles ta eile "Foorumis" väljaöeldu puhul seda, et majandus on perioodil 2007-2016 küll nominaalselt tublisti kasvanud, kuid inflatsiooni arvesse võttes taandub kasv vaid 0,7 protsendile, ehk on sisuliselt olnud olematu.