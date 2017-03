Palo nõunik: rahast räägitakse, nagu see oleks jõle vastik

Riito nõukogu juhtimisest taandunud, minister Urve Palo nõunik ja erakondade rahastamist kontrolliv Ardo Ojasalu leiab, et raha tuleb väärtustada, kirjutab Äripäev.

"Minul on Samsung S2, mis on mul ei tea kui pikka aega olnud, aga ikka töötab. Ma ei näe põhjust, miks peaks uue ostma. See näeb nii jube välja, et abikaasa ei luba seda näidata. Rahast räägitakse, nagu see oleks midagi jõle vastikut. Raha tuleb väärtustada," rääkis Ojasalu, kes on saanud palju kriitikat kui skandaalse ehitusfirma Facio järeltulija Riito Ehituse nõukogu juht.

Nüüd nendib ta ka ise oma hooletust. Peale selle tunnistas, et on maailmavaatelt EKRElane, rääkis, milliseid vigu algajad ettevõtjad teevad ja kuhu ta on investeerinud.

Loe pikemalt Äripäevast.